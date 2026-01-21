El apodo musical que Jude Bellingham le puso a Franco Mastantuono en Real Madrid

En medio de la tormenta, Real Madrid sacó este miércoles un resultado positivo en la Champions League que le dio aire, no solamente al equipo completo, sino también a Franco Mastantuono a nivel individual. El Merengue se impuso por 6-1 ante Mónaco y quedó con buenas chances de avanzar a octavos de final.

Tras la salida de Xabi Alonso por los flojos resultados, Álvaro Arbeloa tomó las riendas del primer equipo de los blancos y le entregó confianza al jugador de Azul. Es que el surgido de River fue titular ante el combinado del principado y tuvo una buena actuación.

Aunque también metió el tercer gol de la noche, Mastantuono tuvo una participación clave en el tanto de la apertura. En el festejo, algunos evitaron correr hacia Kylian Mbappé, quien gritó el primero. Sin embargo, otros jugadores, como Jude Bellingham, reconocieron al argentino por su acción.

Este gesto del británico marca su apoyo hacia el futbolista de 18 años, pero su relación también tiene lugar fuera de la cancha. Es que ambos se dedicaron historias juntos tras la goleada ante Mónaco y allí se reveló un particular apodo de Bellingham hacia Mastantuono.

“Cómo te amo. Felicidades, mi hermano”, le escribió el argentino en su última publicación en el feed de Instagram. La respuesta no tardó en llegar: “Te amo más, mi Beatle”, en referencia a la legendaria banda de Liverpool integrada por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Esto no es casualidad, ya que ambos reconocieron en otras oportunidades ser fanáticos del rock, algo que los une. Incluso, en una historia de este miércoles, el propio Mastantuono publicó una foto suya con Bellingham musicalizada con ‘Get Back’ precisamente de The Beatles.

