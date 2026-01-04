El gol de Lautaro Martínez para Inter de Milán ante Bologna por la Serie A

Cerca de la mitad de la temporada en la Serie A, Inter de Milán afrontó este domingo otro partido crucial para la competencia. El Nerazzurro recibió a Bologna con el objetivo de regresar a la cima del certamen luego de las victorias de Milan y Napoli en esta 18° jornada.

A los dirigidos por Cristian Chivu solamente les servía obtener los tres puntos para volver a ser líderes en soledad y lo consiguieron con otra gran noche de Lautaro Martínez. El argentino fue protagonista con un gol y una asistencia para obtener el triunfo.

A los 39 del primer tiempo, el surgido de Racing habilitó a Piotr Zielinski, que sacudió de zurda para el primer grito de la noche. Tras el entretiempo, fue el propio delantero de la Selección Argentina quien estiró la diferencia, esta vez con un cabezazo.

El insólito errado de Lautaro Martínez ante Bologna

Apenas unos minutos después de su grito, el Toro no pudo darle forma de goleada al partido, para comenzar a liquidar la historia. Llegó cómodo y sin arquero, pero le dio potencia de más y la pelota se estrelló contra el travesaño.

Así está la tabla de la Serie A