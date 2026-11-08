Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos para despegarse de la zona baja y el Betis llega con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla. Son objetivos opuestos que se cruzan en una misma cancha.

Para el local es casi una final chica: cada partido que se escapa complica el margen de maniobra. Para el Betis, en cambio, es una oportunidad de confirmar que puede pelear en la parte alta de LaLiga.

La actualidad de ambos equipos

El Elche llega golpeado por la derrota ante Valencia, que cortó una racha positiva que incluía un triunfo claro frente a Rayo Vallecano y un empate sin goles ante Villarreal. Está 17° con 10 puntos en 11 fechas, en una zona que empieza a generar ruido, y necesita reaccionar rápido antes de que la distancia con la mitad de tabla se agrande.

El Betis, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle a Málaga de local y antes había empatado sin goles como visitante ante Celta, dejando atrás el golpe de la goleada sufrida contra Barcelona. Con 23 puntos y la cuarta posición, el equipo verdiblanco se mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba y quiere aprovechar el presente flojo del rival para seguir sumando de manera sólida.

El historial entre Elche y Betis

El historial entre ambos está apretado: de 20 enfrentamientos, el Betis ganó 8, el Elche 7 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del equipo verdiblanco. En los últimos cruces directos la balanza se inclinó para los de Heliópolis, que se impusieron en los dos partidos más recientes antes de un empate como visitante en Martínez Valero.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/05/2026 Betis vs. Elche 2-1 Primera División 14/01/2026 Betis vs. Elche 2-1 Copa del Rey 18/08/2025 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 24/02/2023 Elche vs. Betis 2-3 Primera División 15/08/2022 Betis vs. Elche 3-0 Primera División 19/04/2022 Betis vs. Elche 0-1 Primera División 21/11/2021 Elche vs. Betis 0-3 Primera División 04/04/2021 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 01/11/2020 Betis vs. Elche 3-1 Primera División 22/07/2014 Elche vs. Betis 2-1 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis