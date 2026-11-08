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Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Betis, LaLiga
Elche vs. Betis, LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos para despegarse de la zona baja y el Betis llega con la chance de meterse todavía más arriba en la tabla. Son objetivos opuestos que se cruzan en una misma cancha.

Para el local es casi una final chica: cada partido que se escapa complica el margen de maniobra. Para el Betis, en cambio, es una oportunidad de confirmar que puede pelear en la parte alta de LaLiga.

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La actualidad de ambos equipos

El Elche llega golpeado por la derrota ante Valencia, que cortó una racha positiva que incluía un triunfo claro frente a Rayo Vallecano y un empate sin goles ante Villarreal. Está 17° con 10 puntos en 11 fechas, en una zona que empieza a generar ruido, y necesita reaccionar rápido antes de que la distancia con la mitad de tabla se agrande.

El Betis, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle a Málaga de local y antes había empatado sin goles como visitante ante Celta, dejando atrás el golpe de la goleada sufrida contra Barcelona. Con 23 puntos y la cuarta posición, el equipo verdiblanco se mete de lleno en la pelea por los puestos de arriba y quiere aprovechar el presente flojo del rival para seguir sumando de manera sólida.

El historial entre Elche y Betis

El historial entre ambos está apretado: de 20 enfrentamientos, el Betis ganó 8, el Elche 7 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del equipo verdiblanco. En los últimos cruces directos la balanza se inclinó para los de Heliópolis, que se impusieron en los dos partidos más recientes antes de un empate como visitante en Martínez Valero.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/05/2026Betis vs. Elche2-1Primera División
14/01/2026Betis vs. Elche2-1Copa del Rey
18/08/2025Elche vs. Betis1-1Primera División
24/02/2023Elche vs. Betis2-3Primera División
15/08/2022Betis vs. Elche3-0Primera División
19/04/2022Betis vs. Elche0-1Primera División
21/11/2021Elche vs. Betis0-3Primera División
04/04/2021Elche vs. Betis1-1Primera División
01/11/2020Betis vs. Elche3-1Primera División
22/07/2014Elche vs. Betis2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Elche suma 10 puntos en el torneo.
  • Betis suma 23 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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