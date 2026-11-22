El panorama del equipo de Leonardo Ponzio en la víspera de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 frente a Lanús.

El título de Boca en el marco de la Copa Sudamericana puso todavía más en evidencia el delicado 2026 de River. Es que, pese a invertir millones y millones en refuerzos, el conjunto del barrio porteño de Núñez todavía no pudo cosechar ningún título en lo que va de la temporada. Y, además, perdió ambos Superclásicos contra el Xeneize.

En medio de ese panorama, uno de los objetivos del Millonario tiene que ver con finiquitar la clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Bajo esa órbita, dados los mencionados malos resultados a lo largo del 2026, River se cerró prácticamente todas las puertas para meterse en el certamen continental.

De todas maneras, no es un detalle menor que el título de los de Rodolfo Arruabarrena no modificó en nada la realidad de River pensando en la siguiente Libertadores. En definitiva, no mejoró ni empeoró el panorama de los dirigidos por Leonardo Ponzio, que continúan contando con una única vía para jugar dicho campeonato en 2027.

Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027

Básicamente, River sigue contando con una opción para clasificarse a la próxima Copa Libertadores de América. Y la misma se traduce en transformarse en el nuevo campeón del fútbol argentino. Sí, el Millonario, sí o sí, debe ganar el Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional para dar el presente en el torneo continental.

Esta realidad se plasmó luego de que River no pudiera ganar el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana de este año. Además, también después de que no logre acumular los puntos necesarios para acceder a la Copa Libertadores 2027 por intermedio de la Tabla Anual, la cual también fue conquistada por Boca.

El cuadro del Torneo Clausura