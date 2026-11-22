Después de una actuación para el recuerdo contra Lanús, Thiago Almada se refirió al complicado escenario que afronta el conjunto millonario.

Los últimos meses (incluso años) no fueron fáciles para River Plate. Nada más lejos de eso. Thiago Almada también atravesó un momento complicado, marcado por un cúmulo de actuaciones deslucidas. Tal vez el 3-1 ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura ayude a cambiar los aires. Sin embargo, lejos de dar el tema por terminado, Almada se refirió al difícil presente del Millonario con una contundente conclusión.

“Obviamente que da mucha rabia porque queremos ganar siempre. Queremos lo mejor para River, por eso estamos acá. Pero bueno, hay que comer mie… y trabajar. No queda otra para darle alegrías a la gente”, confesó Almada durante su entrevista posterior al partido contra Lanús.

Aunque River solo cayó en dos de sus últimos 10 partidos oficiales, los encuentros en los que sufrió esas derrotas y la manera en que perdió dejaron una herida en el equipo de la banda roja. La derrota en el Superclásico ante Boca Juniors es una cuyo eco aún resuena en Núñez.

Además, su irregular 2026, que incluyó eliminaciones tempranas en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, dejó al Millonario sin margen de error. River está clasificado a la Sudamericana 2027, pero está obligado a ganar el Torneo Clausura para meterse en la Libertadores del próximo año.

Thiago Almada jugando para River en el Clausura.

Almada, sobre el hincha de River

Ante ese escenario de obligación, el equipo respondió frente a un rival complicado y Almada se reencontró con su mejor fútbol. Primero, anotó de penal para darle una ventaja tempranera a River.

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Más tarde, volvió a ser protagonista: su casi golazo de tiro libre dejó servido en bandeja el tanto de Tobías Andrada y fue el propio Almada quien liquidó el partido con el tercer gol de la tarde-noche en el Estadio Monumental. El público del Monumental fue el destinatario de sus festejos y también quien recibió sus palabras una vez finalizado el encuentro.

“Se lo merecen por cómo alientan todo el partido. La cancha llena es algo muy lindo y nosotros, adentro de la cancha, tenemos que disfrutarlo y darle alegrías a la gente”, Almada comentó sobre el marco en el Monumental, en diálogo con ESPN.

El camino de River Plate en el Clausura

A la espera de su rival en los cuartos de final del Torneo Clausura, River descansa tras un duelo agotador y estresante contra Lanús. El Millonario se enfrentará al ganador del cruce entre Instituto y Huracán para cerrar la jornada dominical.

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Además, el panorama del lado de la llave de River se aclaró y el equipo de Ponzio ya sabe contra quién jugaría en una hipotética semifinal. En esa instancia, podría enfrentarse a Independiente o Vélez Sarsfield.

El cuadro completo

En síntesis

Thiago Almada anotó dos goles en el 3-1 ante Lanús.

en el 3-1 ante Lanús. River debe ganar el Torneo Clausura para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

para clasificar a la Copa Libertadores 2027. El equipo enfrentará a Instituto o Huracán en cuartos de final del Torneo Clausura.