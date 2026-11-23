El capitán del Millonario subió un posteo en su cuenta de Instagram tras la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Este domingo por la noche, River clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras vencer 3-1 a Lanús en el Estadio Monumental. Inmediatamente después de la victoria, Nicolás Otamendi rompió el silencio con un posteo en su cuenta de Instagram y le dejó un mensaje a los hinchas en medio de la etapa de definición de la temporada.

El capitán del Millonario fue responsable directo del triunfo, debido a que le cometieron el penal que significó el 1-0 de Thiago Almada para abrir el marcador frente al Granate. Además, sumó un buen rendimiento individual aportando solidez defensiva y siendo la voz de mando del equipo que comanda tácticamente Leonardo Ponzio.

Nicolás Otamendi, en River – Lanús. (Getty Images)

Lo cierto es que, a través de un posteo en sus redes sociales, le habló directamente a los hinchas. “Estamos en deuda. Lo sabemos“, sentenció Otamendi en una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en un evidente mensaje a los fanáticos a raíz de la pésima temporada que tuvo River a nivel resultados y en distintas competiciones.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo en Qatar 2022 amplió su discurso al respecto. “Pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores“, aseguró el experimentado zaguero central del Millonario. Por último pero no menos importante, cerró con un elogio a los simpatizantes cuando expresó: “Son únicos“.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Otamendi compartió la zaga central con Lautaro Rivero, en lugar de hacerlo con Lucas Martínez Quarta como habitualmente ocurría. Incluso, se espera que River sea agresivo en el mercado de pases para reforzar dicha posición y uno de los principales candidatos es Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors.

Nicolás Otamendi, capitán de River Plate. (Getty Images)

El posteo de Nicolás Otamendi en Instagram