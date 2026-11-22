El Millonario sufrió ante el Granate, pero sacó adelante la clasificación y jugará los cuartos de final.

Santiago Beltrán (5): Por momentos mostró inseguridad, pero algunas de sus reacciones salvaron a River en momentos clave.

Giovanni González (5): Fue un partido correcto en defensa, pero tuvo inconvenientes para pasar al ataque.

Nicolás Otamendi (5): Erró un remate frente al arco vacío y en la siguiente le competieron penal. Desde allí, alternó correctas y flojas intervenciones.

Lautaro Rivero (6): Un nivel similar al de Otamendi, aunque creció un poco más sobre el final para sellar la victoria.

Marcos Acuña (4): Tuvo problemas a sus espaldas en el primer tiempo y se fue temprano en el segundo por una molestia.

Tobías Andrada (6): Tuvo un flojo primer tiempo, pero levantó en el segundo. Bien parado en el área para griar el 2-1.

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Santiago Espíndola (6): Correcto en el medio, por momentos expuesto. Atento para cortar.

Tomás Galván (4): Tuvo un primer tiempo para el olvido. Levantó un poco en el segundo, pero no redondeó un buen trámite.

Thiago Almada (8): Fue el que más propuso y se vio en el marcador. Dos goles y un tiro libre que generó el restante.

Ángel Correa (5): Irregular por momentos en esta noche. Aportó claridad en otros pasajes.

Lucas Beltrán (5): Muy poca participación en alrededor de 60 minutos en cancha. Salió lesionado por Driussi.

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INGRESARON

Francisco Ortega (5): Correcto partido del lateral izquierdo en su entrada por Acuña.

Sebastián Driussi (5): Mostró más que Beltrán en su ingreso. Se perdió un gol para liquidar antes la historia.

Juan Cruz Meza (-): Sin calificación. Entró sobre el final.

Lucas Silva (-): Sin calificación. Entró sobre el final.