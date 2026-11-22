Santiago Beltrán (5): Por momentos mostró inseguridad, pero algunas de sus reacciones salvaron a River en momentos clave.
Giovanni González (5): Fue un partido correcto en defensa, pero tuvo inconvenientes para pasar al ataque.
Nicolás Otamendi (5): Erró un remate frente al arco vacío y en la siguiente le competieron penal. Desde allí, alternó correctas y flojas intervenciones.
Lautaro Rivero (6): Un nivel similar al de Otamendi, aunque creció un poco más sobre el final para sellar la victoria.
Marcos Acuña (4): Tuvo problemas a sus espaldas en el primer tiempo y se fue temprano en el segundo por una molestia.
Tobías Andrada (6): Tuvo un flojo primer tiempo, pero levantó en el segundo. Bien parado en el área para griar el 2-1.
Santiago Espíndola (6): Correcto en el medio, por momentos expuesto. Atento para cortar.
Tomás Galván (4): Tuvo un primer tiempo para el olvido. Levantó un poco en el segundo, pero no redondeó un buen trámite.
Thiago Almada (8): Fue el que más propuso y se vio en el marcador. Dos goles y un tiro libre que generó el restante.
Ángel Correa (5): Irregular por momentos en esta noche. Aportó claridad en otros pasajes.
Lucas Beltrán (5): Muy poca participación en alrededor de 60 minutos en cancha. Salió lesionado por Driussi.
INGRESARON
Francisco Ortega (5): Correcto partido del lateral izquierdo en su entrada por Acuña.
Sebastián Driussi (5): Mostró más que Beltrán en su ingreso. Se perdió un gol para liquidar antes la historia.
Juan Cruz Meza (-): Sin calificación. Entró sobre el final.
Lucas Silva (-): Sin calificación. Entró sobre el final.