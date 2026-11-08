Alineaciones de Elche y Betis para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. Elche viene de caer 0-1 ante Valencia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Betis viene de ganarle 2-1 a Málaga y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Elche y Betis
Elche (4-3-3): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo, Martim Neto, Facundo Buonanotte, Javier Morcillo, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.
Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Troy Parrott, Abdessamad Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Bajas y ausentes de Elche y Betis
Elche:
- Yago Santiago (lesión de rodilla)
- Thomas Lemar (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Marc Aguado (esguince de tobillo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
Betis:
- Cucho Hernández (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Facundo Bernal (expulsión; vuelve en 2 fechas)
La previa de Elche y Betis: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 10:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Martínez Valero
- Historial: 20 cruces — Elche ganó 7, Betis ganó 8 y empataron 5
- Último antecedente: 12/05/2026: Betis 2-1 Elche
- Próximo partido de Elche: vs. Levante, lunes 23 de noviembre
- Próximo partido de Betis: vs. Sevilla, sábado 21 de noviembre