Alineaciones de Elche y Betis para el duelo de la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Martínez Valero por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. Elche viene de caer 0-1 ante Valencia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Betis viene de ganarle 2-1 a Málaga y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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