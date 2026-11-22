El entrenador interino se mostró confiado en su trabajo tras la victoria ante Lanús por los Playoffs del Torneo Clausura.

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, River Plate derrotó por 3-1 a Lanús este domingo en el Estadio Monumental. Thiago Almada, por duplicado, y Tobías Andrada fueron los autores de los goles para el combinado local que espera ahora por Instituto o Huracán en la próxima instancia.

En conferencia de prensa, Leonardo Ponzio se mostró conforme con el rendimiento que mostró su equipo y se refirió directamente a los rumores que lo posicionan lejos de River al finalizar este mandato como entrenador interino.

“Sigo insistiendo porque creo que me gané el lugar, soy sincero. Ese lugar que tengo por el respeto que apuntaron en mí. Lo voy a reflejar con trabajo y con lo que venimos haciendo”, inició el DT en el comienzo de la conferencia. Y luego salió al cruce en la siguiente pregunta.

“Quiero ser entrenador de River. Lo tengo clarísimo. Parece que este lugar se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Cuando hay alguien en ese cargo hay que respetarlo. No tengo más de lo que soy. Soy esto, en mi vida, en el día a día. ¿Cómo no voy a querer estar acá?”, disparó el exmediocampista.

“CREO QUE ME GANÉ EL LUGAR” Leo Ponzio habló sobre el estilo de juego y su rol en este River del segundo semestre del 2026. ¿Coicidís? pic.twitter.com/GE3VXwn6o7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

Sobre el final, le consultaron cómo le afectan los rumores sobre quién podría reemplazarlo en un futuro cercano: “No me molesta. Sé de qué vivimos. Sé de qué lado viene. Los conozco a todos ustedes. Me molesta que le hagamos mal al club, a los jugadores… ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué nos vaya mal? Bueno, le va mal a River. Yo soy una parte del momento. Eso es lo que me molesta, que al club no lo protegemos”.

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