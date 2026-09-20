Las alineaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid por LaLiga 2026

El Colchonero y el Merengue se enfrentan en el primer Derbi de la temporada.

En el Riyadh Air Metropolitano, por la séptima fecha de LaLiga, Atlético de Madrid recibe a Real Madrid en la primera edición del Derbi de la capital española de la temporada, en un duelo de equipos que buscan ganar para no perderle pisada al puntero Barcelona.

El Colchonero, viene de derrotar a Osasuna y para este encuentro tiene una buena noticia, debido a que Julián Alvarez dejó atrás su lesión muscular, por lo que formó parte de los convocados y aguardará por su oportunidad en el banco de suplentes.

Real Madrid, por su parte, también ganó en su última presentación y quiere quedar a tres puntos de Barcelona. Para este duelo, el entrenador José Mourinho no se guardó nada y puso todo lo mejor que tiene a disposición en el equipo titular.

Las alineaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid por LaLiga

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Johnny Cardozo, Álex Baena; Giuliano Simeone, Kang In y Jonathan David.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurelién Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler, Jude Bellingham; Vinícius Jr y Kylian Mbappé.

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