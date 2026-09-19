Scaloni no lo convocó y Buendía respondió con un golazo en la Premier League

Una de las grandes sorpresas de la última convocatoria de Lionel Scaloni fue la ausencia de Emiliano Buendía, el volante de Aston Villa que estuvo en la lista previa del Mundial 2026. La Selección Argentina enfrentará a Bolivia en Córdoba, a Burkina Faso en La Bombonera y a Benín en el Monumental, en lo que será la última actuación de Lionel Messi con la casaca de su país.

Emiliano Buendía inició una nueva temporada en Aston Villa, que comenzó su participación en la Premier League con resultados nefastos: tres derrotas y un empate. Esa racha negativa se cortó este sábado en la visita a Tottenham con la victoria del elenco de Emery por 3 a 2. Buendía fue autor del tercer tanto y fue un verdadero golazo.

Aston Villa ganaba 2 a 0 a falta de 12 minutos para el cierre del partido, cuando Emiliano Buendía recibió en la puerta del área grande, controló y de derecha lanzó un remate potente que se clavó en el ángulo superior derecho de Antonín Kinský. Minutos más tarde, los Spurs lograron descontar en dos oportunidades, aunque no les alcanzó para revertir el resultado.

El golazo de Buendía contra Tottenham

¡¡IMPRESIONANTE, EMI!! ¡¡GOLAZO TOTAL DE BUENDÍA ANTE TOTTENHAM EN LA FECHA 5 DE LA #PREMIERxESPN!!



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La lista de Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina

DATOS CLAVE

Emiliano Buendía quedó fuera de la convocatoria de Argentina tras integrar la lista premundialista.

quedó fuera de la convocatoria de Argentina tras integrar la lista premundialista. Emiliano Buendía marcó un golazo en el triunfo 3-2 de Aston Villa ante Tottenham.

marcó un golazo en el triunfo 3-2 de Aston Villa ante Tottenham. Lionel Messi jugará sus últimos partidos con Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.