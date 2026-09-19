Cuti Romero palpitó el clásico entre Atlético y Real Madrid: “Es especial y te da un plus”

Este domingo se miden los clubes de la capital de España y será el primer derbi del argentino que llegó hace apenas dos meses.

No caben dudas de que Atlético de Madrid contra Real Madrid es uno de los clásicos más importantes del mundo. En ese sentido, se enfrentan este domingo por la séptima fecha de LaLiga 2026/27 y, como no podía ser de otra manera, hay presencia albiceleste. En este caso, Cristian Romero rompió el silencio y palpitó lo que será su primer derbi.

Cabe recordar que es uno de los flamantes refuerzos que llegaron en el reciente mercado de pases, a cambio de 33 millones de euros y procedente desde Tottenham. En medio de ese contexto, el zaguero central de 28 años está próximo a disputar su primer partido de alto voltaje con la camiseta rojiblanca y será en el Riyadh Air Metropolitano.

Cristian Romero, en Atlético de Madrid. (@cutiromero2)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con el canal oficial de Atlético de Madrid, fue claro. “Una ilusión increíble. He jugado distintos derbis a lo largo de mi carrera. Este es algo increíble, lo he visto“, reveló el Cuti en primera instancia. Luego, también confesó: “He seguido al Aleti durante mucho tiempo porque tuve amigos acá en los años anteriores“.

Pocos segundos más tarde, se tomó unos segundos para enaltecer a los hinchas. “La afición es muy cálida, así que va a ser un lindo partido“, sentenció Romero sobre el apoyo que brindan los Colchoneros. Inmediatamente después, el defensor manifestó: “Esperemos que podamos disfrutarlo todos juntos y que salga de la mejor manera”.

❝Jugar en casa siempre es especial, te da ese plus. Ver a los hinchas, que son impresionantes, va a jugar siempre a favor❞



— Cristian Romero 🎙️ pic.twitter.com/jl2r5JiTLG — Atlético de Madrid (@Atleti) September 19, 2026

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Jugar en casa siempre es especial y te da un plus“, insistió nuevamente el campeón del mundo en Qatar 2022. No conforme con esa declaración redobló la apuesta y soltó: “Yo llevo solo 2 o 3 semanas, pero los hinchas son impresionantes. Eso juega a favor“.

Cuti Romero sobre Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Obviamente, la figura de Julián Álvarez no pasa desapercibida y menos aún en la previa del duelo contra Real Madrid. “A Juli lo veo muy bien“, sentenció al principio. Después, Cuti añadió: “Sacando todo lo que se creó puertas afueras, yo que soy amigo y lo conozco hace mucho tiempo, en la intimidad lo veo con las mismas ganas de siempre. Es un gran profesional“.

A su vez, hizo hincapié en la recuperación en tiempo récord que está llevando a cabo para poder jugar el clásico de Madrid. “Creo que va a llegar, está haciendo un esfuerzo muy grande“, reconoció Romero sobre su compañero. Además, también aseguró: “Está poniendo todo de su parte para estar en este partido tan importante“.

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