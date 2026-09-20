¿Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga?

El delantero argentino no aparece entre los titulares del equipo de Diego Simeone para el duelo correspondiente a la Fecha 7.

Atlético de Madrid recibe a Real Madrid desde la 11:15 hs en una nueva edición del derbi de la capital. El Colchonero será local en el Metropolitano y necesita ganar para quedar como único escolta de Barcelona a la espera de que Betis juegue su partido. Sin embargo, a pesar de la necesidad del triunfo, Julián Álvarez no fue incluido en el equipo titular.

¿Por qué no juega Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

La ausencia del atacante de la Selección Argentina no tiene que ver con el conflicto de su fichaje fallido por Barcelona. Por el contrario, Julián había sido marginado de los últimos dos encuentros del Atleti por una molestia muscular y recién está regresando. En este contexto, Diego Simeone prefirió preservarlo y podría sumar minutos en el complemento.

Julian Alvarez, en el banco de suplentes de Atlético de Madrid (Getty Images)

“Julián nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo“, había declarado el Cholo en conferencia de prensa. Finalmente, la Araña esperará por su turno en el banco de suplentes.

La alineación de Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Oblak

Llorente

Hancko

Pubill

Cuti Romero

Grimaldo

Johnny Cardoso

Baena

Giuliano Simeone

Kang In

Jonathan David

TEAM NEWS 🛡️⚔️ pic.twitter.com/NEgaeuCxSc — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 20, 2026