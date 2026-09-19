A horas del clásico ante Real Madrid, el Cholo Simeone confirmó qué hará con Julián Alvarez: “Nos va a acompañar”

El DT del Atlético de Madrid trajo buenas noticias respecto al físico del delantero argentino: sin confirmar titularidad o suplencia, anunció que estará de regreso para el dérbi de la ciudad.

Este domingo, desde las 11:15 de Argentina (16:15 horario local del partido) se dará la primera edición del derbi de Madrid de la temporada por la fecha 7 de LaLiga. En el Metropolitano, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone recibe al Real Madrid de José Mourinho, en un clásico que promete y mucho.

El duelo se dará en un contexto especial: el Merengue no quiere perderle el ritmo a Barcelona en la cima y el Colchonero busca quedar a tiro de los dos gigantes españoles en la tabla. Por ende, y pese a el encuentro se dará en la previa de la fecha FIFA, ambos equipos pondrán lo mejor disponible.

En el caso de Atlético de Madrid, hubo dudas respecto a la presencia de Julián Alvarez, ya que el argentino, quien dejó atrás los conflictos por su frustrada salida en este mercado, sintió una molestia muscular que lo marginó de los últimos dos partidos del Colchonero.

Fin de semana de derbi 😄 pic.twitter.com/DSDopDJybB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 19, 2026

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Real Madrid, el Cholo Simeone confirmó que volverá a estar entre los convocados, pero sembró dudas sobre su titularidad. “Julián nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo“, sentenció el DT del Atleti.

Por lo pronto, si el argentino no juega de arranque, su reemplazante será el canadiense Jonathan David, flamante refuerzo en este mercado de pases.

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En síntesis