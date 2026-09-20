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Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid: minuto a minuto del derbi por LaLiga de España

El Colchonero recibe al Merengue por la Jornada 7 del campeonato sin Julián Álvarez entre los titulares.

Giuliano Simeone y Vinicius luchan por una pelota en el derbi de Madrid
© Getty ImagesGiuliano Simeone y Vinicius luchan por una pelota en el derbi de Madrid

Día de derbi en España. Atlético de Madrid recibe a Real Madrid desde las 11:15 hs de este sábado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. Ambos ya dejaron puntos en el inicio del campeonato y necesitan ganar para no perderle pisada al líder invicto, Barcelona.

Marc Pubill realiza una barrida ante Kylian Mbappé (Getty Images)

Marc Pubill realiza una barrida ante Kylian Mbappé (Getty Images)

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Atlético de Madrid vs. Real Madrid: minuto a minuto del partido

  • 45′ PT: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! 0-0 en el Metropolitano.
  • 40′ PT: Potente remate de Güler que desvía Oblak.
  • 39′ PT: El árbitro fue a ver la jugada a la pantalla y cambió la tarjeta amarilla. Se anula la de Bellingham y ahora el amonestado es Cuti Romero.
  • 37′ PT: Todo Real Madrid pide roja por un planchazo sobre la rodilla izquierda de Bellingham en la barrida.
  • 36′ PT: Ahora tarjeta amarilla para Jude Bellingham tras una barrida contra Cuti Romero.
  • 35′ PT: Tarjeta amarilla para Marc Pubill.
  • 32′ PT: ¡Lo tuvo Atlético de Madrid! Courtois evitó el gol de Lee Kang-in.
  • 26′ PT: Nuevo intento de Vinicius que se va por arriba del travesaño.
  • 23′ PT: Zurdazo de Vinicius desde adentro del área que se marcha por arriba. Siguen las oportunidades en los dos arcos.
  • 22′ PT: Giuliano remató desviado tras un mal despeje de Konaté.
  • 21′ PT: Tchouamení intentó sorprender a Oblak de media distancia, pero su remate se fue apenas elevado.
  • 15′ PT: ¡Lo tuvo David! El delantero canadiense no pudo darle dirección a un cabezazo desde el área chica tra un centro de Lee Kang-in.
  • 8′ PT: Real Madrid gana terreno a base de infracciones del Atlético de Madrid.
  • 5′ PT: Tarjeta amarilla para Diego Simeone por protestar. Se empieza a calentar el derbi.
  • 1′ PT: ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
  • Diego Simeone y José Mourinho salieron del túnel abrazados.
  • ¡Equipos al campo de juego! Se viene el derbi de Madrid.
  • Miguel Ángel Ortiz Arias será el árbitro del partido.
  • Comenzaron los movimientos precompetitivos: últimos ejercicios antes del silbatazo inicial.
  • Real Madrid ganó la última edición del derbi por 3-2 en el Santiago Bernabéu (22 de marzo de 2026 por LaLiga).
  • Ambos equipos ya llegaron al estadio Metropolitano.
  • Confirmado: Julián Álvarez no será titular en Atlético de Madrid.

Alineaciones confirmadas

  • Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Cuti Romero, Grimaldo; Johnny Cardoso, Baena; Giuliano Simeone, Kang In y Jonathan David.
  • Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.
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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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