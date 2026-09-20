El Colchonero recibe al Merengue por la Jornada 7 del campeonato sin Julián Álvarez entre los titulares.

Día de derbi en España. Atlético de Madrid recibe a Real Madrid desde las 11:15 hs de este sábado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. Ambos ya dejaron puntos en el inicio del campeonato y necesitan ganar para no perderle pisada al líder invicto, Barcelona.

Marc Pubill realiza una barrida ante Kylian Mbappé (Getty Images)

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: minuto a minuto del partido

45′ PT : ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! 0-0 en el Metropolitano.

: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! 0-0 en el Metropolitano. 40′ PT : Potente remate de Güler que desvía Oblak.

: Potente remate de Güler que desvía Oblak. 39′ PT : El árbitro fue a ver la jugada a la pantalla y cambió la tarjeta amarilla. Se anula la de Bellingham y ahora el amonestado es Cuti Romero .

: El árbitro fue a ver la jugada a la pantalla y cambió la tarjeta amarilla. . 37′ PT : Todo Real Madrid pide roja por un planchazo sobre la rodilla izquierda de Bellingham en la barrida.

: Todo Real Madrid pide roja por un planchazo sobre la rodilla izquierda de Bellingham en la barrida. 36′ PT : Ahora tarjeta amarilla para Jude Bellingham tras una barrida contra Cuti Romero.

: Ahora tarjeta amarilla para Jude Bellingham tras una barrida contra Cuti Romero. 35′ PT : Tarjeta amarilla para Marc Pubill.

: Tarjeta amarilla para Marc Pubill. 32′ PT : ¡Lo tuvo Atlético de Madrid! Courtois evitó el gol de Lee Kang-in.

: ¡Lo tuvo Atlético de Madrid! Courtois evitó el gol de Lee Kang-in. 26′ PT : Nuevo intento de Vinicius que se va por arriba del travesaño.

: Nuevo intento de Vinicius que se va por arriba del travesaño. 23′ PT : Zurdazo de Vinicius desde adentro del área que se marcha por arriba. Siguen las oportunidades en los dos arcos.

: Zurdazo de Vinicius desde adentro del área que se marcha por arriba. Siguen las oportunidades en los dos arcos. 22′ PT : Giuliano remató desviado tras un mal despeje de Konaté.

: Giuliano remató desviado tras un mal despeje de Konaté. 21′ PT : Tchouamení intentó sorprender a Oblak de media distancia, pero su remate se fue apenas elevado.

: Tchouamení intentó sorprender a Oblak de media distancia, pero su remate se fue apenas elevado. 15′ PT : ¡Lo tuvo David! El delantero canadiense no pudo darle dirección a un cabezazo desde el área chica tra un centro de Lee Kang-in.

: ¡Lo tuvo David! El delantero canadiense no pudo darle dirección a un cabezazo desde el área chica tra un centro de Lee Kang-in. 8′ PT : Real Madrid gana terreno a base de infracciones del Atlético de Madrid.

: Real Madrid gana terreno a base de infracciones del Atlético de Madrid. 5′ PT : Tarjeta amarilla para Diego Simeone por protestar. Se empieza a calentar el derbi.

: por protestar. Se empieza a calentar el derbi. 1′ PT: ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Diego Simeone y José Mourinho salieron del túnel abrazados.

¡Equipos al campo de juego! Se viene el derbi de Madrid.

Miguel Ángel Ortiz Arias será el árbitro del partido.

Arias será el árbitro del partido. Comenzaron los movimientos precompetitivos: últimos ejercicios antes del silbatazo inicial.

Real Madrid ganó la última edición del derbi por 3-2 en el Santiago Bernabéu (22 de marzo de 2026 por LaLiga).

Ambos equipos ya llegaron al estadio Metropolitano.

Confirmado: Julián Álvarez no será titular en Atlético de Madrid.

Alineaciones confirmadas

Atlético de Madrid : Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Cuti Romero, Grimaldo; Johnny Cardoso, Baena; Giuliano Simeone, Kang In y Jonathan David.

: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Cuti Romero, Grimaldo; Johnny Cardoso, Baena; Giuliano Simeone, Kang In y Jonathan David. Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Tabla de posiciones de LaLiga de España 2026-27