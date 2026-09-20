Día de derbi en España. Atlético de Madrid recibe a Real Madrid desde las 11:15 hs de este sábado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27. Ambos ya dejaron puntos en el inicio del campeonato y necesitan ganar para no perderle pisada al líder invicto, Barcelona.
Marc Pubill realiza una barrida ante Kylian Mbappé (Getty Images)
Atlético de Madrid vs. Real Madrid: minuto a minuto del partido
- 45′ PT: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! 0-0 en el Metropolitano.
- 40′ PT: Potente remate de Güler que desvía Oblak.
- 39′ PT: El árbitro fue a ver la jugada a la pantalla y cambió la tarjeta amarilla. Se anula la de Bellingham y ahora el amonestado es Cuti Romero.
- 37′ PT: Todo Real Madrid pide roja por un planchazo sobre la rodilla izquierda de Bellingham en la barrida.
- 36′ PT: Ahora tarjeta amarilla para Jude Bellingham tras una barrida contra Cuti Romero.
- 35′ PT: Tarjeta amarilla para Marc Pubill.
- 32′ PT: ¡Lo tuvo Atlético de Madrid! Courtois evitó el gol de Lee Kang-in.
- 26′ PT: Nuevo intento de Vinicius que se va por arriba del travesaño.
- 23′ PT: Zurdazo de Vinicius desde adentro del área que se marcha por arriba. Siguen las oportunidades en los dos arcos.
- 22′ PT: Giuliano remató desviado tras un mal despeje de Konaté.
- 21′ PT: Tchouamení intentó sorprender a Oblak de media distancia, pero su remate se fue apenas elevado.
- 15′ PT: ¡Lo tuvo David! El delantero canadiense no pudo darle dirección a un cabezazo desde el área chica tra un centro de Lee Kang-in.
- 8′ PT: Real Madrid gana terreno a base de infracciones del Atlético de Madrid.
- 5′ PT: Tarjeta amarilla para Diego Simeone por protestar. Se empieza a calentar el derbi.
- 1′ PT: ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
- Diego Simeone y José Mourinho salieron del túnel abrazados.
- ¡Equipos al campo de juego! Se viene el derbi de Madrid.
- Miguel Ángel Ortiz Arias será el árbitro del partido.
- Comenzaron los movimientos precompetitivos: últimos ejercicios antes del silbatazo inicial.
- Real Madrid ganó la última edición del derbi por 3-2 en el Santiago Bernabéu (22 de marzo de 2026 por LaLiga).
- Ambos equipos ya llegaron al estadio Metropolitano.
- Confirmado: Julián Álvarez no será titular en Atlético de Madrid.
Alineaciones confirmadas
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Cuti Romero, Grimaldo; Johnny Cardoso, Baena; Giuliano Simeone, Kang In y Jonathan David.
- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.