Cetré, cada vez más cerca de Boca: avanzan las negociaciones para sacarlo de Estudiantes

Boca aceleró a fondo en la intención de reforzar su ataque y el nombre apuntado es el de Edwuin Cetré. Tras el adelanto de BOLAVIP el pasado viernes, el Xeneize intensificó las charlas con Estudiantes de La Plata para adquirir la ficha del extremo colombiano y utilizar en su compra el cupo otorgado por la grave lesión de Rodrigo Battaglia.

La propuesta económica ya está en las oficinas del Pincha, quien posee el 50% del pase del jugador. La misma rondaría los 4 millones de dólares, aunque en paralelo Boca también mantiene negociaciones con el Deportivo Independiente Medellín (DIM), dueño de la otra mitad de la ficha del atacante. Lo cierto es que al optimismo crece en Brandsen 805, donde se muestran confiados para cerrar la operación antes del 16 de febrero, fecha en la que vence el plazo para incorporar.

Para Boca, la llegada del colombiano es una prioridad absoluta. El cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda padece una alarmante falta de variantes por afuera tras la salida a préstamo de Brian Aguirre y una seguidilla de lesiones que mermó el frente de ataque. Cetré, por sus características de desequilibrio y su roce en el fútbol argentino, es visto como la pieza ideal para cubrir ese vacío de inmediato.

Boca negocia con Estudiantes por Cetré y buscaría también un acuerdo con DIM.

Vale recordar que la situación de Cetré cambió drásticamente días atrás, cuando su transferencia a Athletico Paranaense se desplomó de forma inesperada. Aunque en Brasil informaron sobre anomalías cardíacas en la revisión médica, desde Estudiantes se limitaron a explicar que surgieron “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones“.

Ahora, con el tiempo como principal enemigo, Boca sabe que debe dar un último paso para formalizar el fichaje. Sin embargo, la predisposición del jugador, la necesidad de Estudiantes de resolver el futuro de su delantero tras el pase fallido a Brasil y la ilusión que nace desde el Xeneize generan un combo favorable para que Cetré se ponga la azul y oro.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

