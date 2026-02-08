Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Cetré, cada vez más cerca de Boca: avanzan las negociaciones para sacarlo de Estudiantes

Tal como adelantó BOLAVIP el viernes pasado, el Xeneize va a fondo por el extremo colombiano. Así está el panorama para sumarlo en los próximos días.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Edwuin Cetré, cada vez más cerca de llegar a Boca desde Estudiantes.
© @EdelpoficialEdwuin Cetré, cada vez más cerca de llegar a Boca desde Estudiantes.

Boca aceleró a fondo en la intención de reforzar su ataque y el nombre apuntado es el de Edwuin Cetré. Tras el adelanto de BOLAVIP el pasado viernes, el Xeneize intensificó las charlas con Estudiantes de La Plata para adquirir la ficha del extremo colombiano y utilizar en su compra el cupo otorgado por la grave lesión de Rodrigo Battaglia.

La propuesta económica ya está en las oficinas del Pincha, quien posee el 50% del pase del jugador. La misma rondaría los 4 millones de dólares, aunque en paralelo Boca también mantiene negociaciones con el Deportivo Independiente Medellín (DIM), dueño de la otra mitad de la ficha del atacante. Lo cierto es que al optimismo crece en Brandsen 805, donde se muestran confiados para cerrar la operación antes del 16 de febrero, fecha en la que vence el plazo para incorporar.

Para Boca, la llegada del colombiano es una prioridad absoluta. El cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda padece una alarmante falta de variantes por afuera tras la salida a préstamo de Brian Aguirre y una seguidilla de lesiones que mermó el frente de ataque. Cetré, por sus características de desequilibrio y su roce en el fútbol argentino, es visto como la pieza ideal para cubrir ese vacío de inmediato.

Boca negocia con Estudiantes por Cetré y buscaría también un acuerdo con DIM.

Boca negocia con Estudiantes por Cetré y buscaría también un acuerdo con DIM.

Vale recordar que la situación de Cetré cambió drásticamente días atrás, cuando su transferencia a Athletico Paranaense se desplomó de forma inesperada. Aunque en Brasil informaron sobre anomalías cardíacas en la revisión médica, desde Estudiantes se limitaron a explicar que surgieron “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones“.

Ahora, con el tiempo como principal enemigo, Boca sabe que debe dar un último paso para formalizar el fichaje. Sin embargo, la predisposición del jugador, la necesidad de Estudiantes de resolver el futuro de su delantero tras el pase fallido a Brasil y la ilusión que nace desde el Xeneize generan un combo favorable para que Cetré se ponga la azul y oro.

Publicidad

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

Datos clave

  • Boca Juniors avanza y busca cerrar el fichaje de Edwuin Cetré antes del 16 de febrero, fecha límite otorgada por la lesión de Battaglia.
  • El Xeneize negocia simultáneamente con Estudiantes de La Plata y el DIM, dueños de la ficha del colombiano en partes iguales.
  • La transferencia previa de Cetré al Athletico Paranaense se cayó por supuestas anomalías médicas o diferencias contractuales.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Chicho Serna le pidió a Riquelme un refuerzo para Boca: "Tiene todas las cualidades"
Boca Juniors

Chicho Serna le pidió a Riquelme un refuerzo para Boca: "Tiene todas las cualidades"

Boca ya sabe cuánto pide Estudiantes por Cetré
Boca Juniors

Boca ya sabe cuánto pide Estudiantes por Cetré

Boca volvió a llamar a Estudiantes y ahora va por Edwuin Cetré
Boca Juniors

Boca volvió a llamar a Estudiantes y ahora va por Edwuin Cetré

El blooper del Diablito Echeverri ante el Sevilla de Almeyda
Fútbol europeo

El blooper del Diablito Echeverri ante el Sevilla de Almeyda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo