Platense 0-0 Independiente EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

El Calamar viene con un buen andar ya que cosechó 7 de los 9 puntos que disputó. En su última presentación en el Apertura, le ganó 2 a 1 a Talleres como visitante, y entresemana eliminó a Argentino de Monte Maíz en la Copa Argentina.

El Rojo llega con más dudas que certezas. Si bien está invicto, igualó 1 a 1 en sus tres presentaciones en el Apertura. Su último partido fue igualdad ante Vélez en condición de local.

Los protagonistas ya pisan el césped en Vicente López. Se viene el duelo entre Platense e Independiente.

Rueda la pelota. Ya está en marcha el duelo por la Fecha 4 del Torneo Apertura.

El extremo de Independiente intentó con un remate con potencia, pero le salió al medio. Controló bien Borgogno.

En el marco de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense recibe a Independiente en un duelo de equipos que quieren prenderse en los primeros puestos. El partido comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Pablo Dóvalo y podrá verse a través de ESPN Premium.