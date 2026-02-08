Es tendencia:
Platense 0-0 Independiente EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: minuto a minuto

En el Estadio Ciudad de Vicente López, el Calamar y el Rojo se enfrentan por la cuarta fecha del certamen.

25' PT: Montiel probó de afuera

El extremo de Independiente intentó con un remate con potencia, pero le salió al medio. Controló bien Borgogno.

21' PT: Ávalos, cerca del primero

El goleador del Rojo cabeceó suelto, cerca del segundo palo. El línea levantó la bandera. Todo sigue 0-0.

14' PT: Falta precisión en los últimos metros

Los equipos se reparten la pelota y buscan crear jugadas claras. Sin éxito por el momento.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota. Ya está en marcha el duelo por la Fecha 4 del Torneo Apertura.

¡Salen los equipos a la cancha!

Los protagonistas ya pisan el césped en Vicente López. Se viene el duelo entre Platense e Independiente.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE PLATENSE

Matias Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia.

LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE INDEPENDIENTE

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
  • Cuarto árbitro: Iñaki Iparraguirre
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Jorge Broggi

Así llega Independiente a este partido

El Rojo llega con más dudas que certezas. Si bien está invicto, igualó 1 a 1 en sus tres presentaciones en el Apertura. Su último partido fue igualdad ante Vélez en condición de local.

Así llega Platense

El Calamar viene con un buen andar ya que cosechó 7 de los 9 puntos que disputó. En su última presentación en el Apertura, le ganó 2 a 1 a Talleres como visitante, y entresemana eliminó a Argentino de Monte Maíz en la Copa Argentina.

Por Agustín Vetere

Platense e Independiente chocan en Vicente López.
© @caplatensePlatense e Independiente chocan en Vicente López.

En el marco de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense recibe a Independiente en un duelo de equipos que quieren prenderse en los primeros puestos. El partido comienza a las 17.00 horas, será dirigido por Pablo Dóvalo y podrá verse a través de ESPN Premium.

agustín vetere
Agustín Vetere

