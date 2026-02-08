River hoy: el reto de Acuña a Rivero, la pésima estadística de Gallardo y el mensaje de Juanfer

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 8 de febrero de 2026, el día después de la goleada sufrida ante Tigre. La pésima estadística de Marcelo Gallardo contra el Matador, la reflexión del Muñeco tras los silbidos a Facundo Colidio y Maximiliano Salas, el reto de Marcos Acuña a Lautaro Rivero y el mensaje de Juanfer Quintero.

La curiosa estadística de Gallardo ante Tigre en el Monumental

A lo largo de la historia, Tigre solamente ganó en cuatro oportunidades en el Estadio Monumental ante River y la particularidad es que en todas esas ocasiones estuvo presente Marcelo Gallardo. La primera de ellas como jugador y las tres restantes como entrenador.

La primera vez que Tigre le ganó a River en el Monumental fue en Clausura 2010, cuando Ángel Cappa era entrenador del Millonario y Marcelo Gallardo afrontaba su último partido en el club que lo vio nacer. El DT decidió no poner al Muñeco, lo cual generó un gran revuelo, aquella noche, el Matador se impuso por 5 a 1.

Las tres restantes fueron en su rol de entrenador: la primera de ellas fue un 3 a 2 en contra por la Superliga 2018/19, la siguiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022 por 2 a 1 y la restante fue la del pasado sábado en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, que fue una goleada apabullante por 4 a 1.

Tiago Serrago celebra su tanto en el Monumental. (Foto: Prensa Tigre).

Gallardo reflexionó sobre los silbidos a Salas y Colidio

Tanto Facundo Colidio como Maximiliano Salas fueron reemplazados antes que termine el partido ante Tigre y la reprobación de los hinchas se pudo escuchar muy claramente: silbidos apabullantes para ambos. En cambio, los pibes que ingresaron para reemplazarlos -Ruberto y Subiabre- fueron reconocidos por los hinchas, en un claro pedido por su titularidad.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a los silbidos que recibieron Colidio y Salas: “El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas, a veces se dan cosas positivas y otras negativas y la reprobación es parte del futbol. Hay futbolistas que se reponen y siguen adelante, creen en sus condiciones y trabajan mas duro”.

“Cuando no te salen las cosas como querés hay que trabajar el doble, seguir entrenando y el futbol tiene revancha siempre, no hay que quedarse en la frustración, y nosotros acompañarlos“, completó el Muñeco.

Acuña reprochó a Rivero en pleno partido

Durante el desarrollo del encuentro se vivió una situación particular con dos futbolistas del Millonario, ya que promediando la segunda mitad, el ingresado Marcos Acuña explotó contra su compañero Lautaro Rivero luego de una jugada en la que el ‘Huevo’ recibió la tarjeta amarilla.

Es que, durante un ataque de River, Acuña tocó la pelota para Rivero y este condujo pasando la mitad de la cancha, para luego intentar un pase filtrado al borde del área grande que no prosperó, por lo que generó otro contragolpe peligroso para el equipo conducido por Diego Dabove.

Tras esta pérdida de Rivero, el ‘Huevo’ volvió corriendo para defender y en el borde del área grande tuvo que bajarlo a José David Romero, ya que este se metía con pelota dominada cara a cara contra Beltrán, y por eso el árbitro del encuentro, Sebastián Zunino, le mostró la amarilla.

Marcos Acuña se enojó con Lautaro Rivero.

Molesto por la infracción y la amarilla que recibió, Acuña inmediatamente se levantó y fue a increpar a Rivero, no solo para reclamarle por el mal pase que dio, que derivó en la contra de Tigre, sino que también porque no regresó rápido para cubrirle la espalda en el mano a mano con Romero.

La palabra de Juanfer tras la goleada

En diálogo con ESPN, Juanfer Quintero dijo: “Lo primero es que tal vez perdimos la pelota donde no debíamos, ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia. De alguna u otra forma eso hizo la diferencia en el partido. Fueron cuatro jugadas y cuatro goles“.

Juanfer Quintero. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Es normal lo de la gente. La exigencia es normal, es altísima. Le pedimos disculpas a la gente, nos hacemos cargo del resultado. Recién empieza esto. Ahora viene la autocrítica. Seguramente vamos a salir de esto, solamente es un partido. Es algo que no pensamos que iba a pasar, pero pasó y seguramente vamos a analizar qué pudo hacer la diferencia”.

