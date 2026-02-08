Argentina perdió ante Corea y quedó afuera en los Qualifiers de la Copa Davis 2026

Desde que se realizó el sorteo de los Quaifiers I de la Copa Davis, Argentina sabía que iba a tener una parada sumamente dura ante Corea del Sur, no por el nivel del rival en sí, sino por lo dificultoso que iba a ser el viaje en medio del circuito. Las mejores raquetas argentinas –Cerúndolo, Báez, Etcheverry, Ugo Carabelli, Comesaña y Navone- estuvieron en Australia y regresaron a Sudamérica para afrontar la gira de polvo de ladrillo, en la cual suelen sumar muchos puntos.

Ante este desafío, Javier Frana convocó a un equipo de debutantes para viajar a Busán, porque ni siquiera se jugó en Seúl la serie. El viaje fue eterno, la superficie fue dura indoor y la serie terminó 3 a 2 para los locales. Más allá de los resultados, hay que destacar a los jugadores argentinos que afrontaron esta situación y dieron lo mejor de sí.

Corea del Sur 3 – 2 Argentina

La serie comenzó con victoria de Thiago Agustín Tirante para Argentina, pero con caída de Marco Trungelliti, quien se convirtió a sus 36 años en el jugador más longevo en debutar con la casaca albiceleste en la Copa Davis. De esta manera terminó el sábado, con paridad entre asiáticos y sudamericanos por 1 a 1.

El domingo todo comenzó de gran manera para Argentina que ganó el dobles que tuvo en la formación a Guido Andreozzi y a Federico Gómez, pero ninguno de los singles pudo dar el golpe y tanto Tirante como Trungelliti cayeron en sus respectivos partidos.

Orgullo argentino: el equipo que fue a defender al país a Corea del Sur. (Foto: Prensa AAT).

A mantener la categoría en septiembre

Tras la caída ante Corea del Sur, los de Javier Frana deben disputar en septiembre el repechaje para mantenerse en el Grupo Mundial I y aspirar a ganar las dos rondas de Qualifiers para llegar a las finales. El rival se conocerá en los próximos días mediante un sorteo.

