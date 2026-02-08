El particular posteo de Kevin Castaño tras la dura derrota de River ante Tigre

Este sábado por la noche se vivió una jornada que será muy recordada en el fútbol argentino: Tigre goleó 4-1 a River en el Estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. En una ocasión atípica, con el Millonario siendo totalmente superado y los hinchas silbando e insultando a los jugadores, horas más tarde Kevin Castaño fue protagonista a través de las redes sociales.

El colombiano fue suplente en el encuentro en cuestión, pero ingresó por Juan Fernando Quintero a falta de 18 minutos para el final y poco pudo hacer con el resultado 4-0 parcial, que luego se maquilló levemente. Sin embargo, no habló con los medios al término del cotejo sino que aprovechó su cuenta personal de Instagram para dejar un mensaje encriptado para sus seguidores…

Lo cierto es que, apenas unas horas después de la goleada de Tigre a River, Castaño rompió el silencio. En una historia que publicó, compartió: “Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada“. Este pequeño extracto pertenece a La Biblia, exactamente al versículo Juan 15:5.

Esta aparición pública no hace más que enviar un código oculto en medio de este presente que lo mantiene alejado de los flashes. No hay que olvidar que pasó de ser titular indiscutido a apenas sumar un puñado de minutos durante los últimos encuentros del Millonario. Además, sin haber sufrido ninguna lesión, sino que solamente se trata de una decisión futbolística de Marcelo Gallardo.

Cabe recordar que el oriundo de Itagüi arribó a River a principios de 2025 por una fuertísima inversión que sacudió al fútbol argentino: 13 millones de euros. Aunque al principio se ganó rápidamente el lugar en la mitad de la cancha, con el transcurso de los meses su nivel individual decayó y empezó a perder terreno en la consideración del entrenador, hasta llegar a este presente no muy bueno.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River Plate. (Getty Images)

El volante de 25 años también recibió una mala noticia en este mercado de pases: River sumó 3 volantes y se vio perjudicado. Por pedido del Muñeco, se incorporó a Aníbal Moreno y Fausto Vera, además de volver a sumar a Tomás Galván. Estos refuerzos fueron los integrantes del mediocampo en los partidos de este campeonato y Castaño cada vez está más relegado y con menos oportunidades.

