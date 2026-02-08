Vélez vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: Horario y posibles formaciones

Los de Claudio Úbeda se ubican quintos en la zona A con seis puntos acumulados, producto de sus victorias ante Deportivo Riestra y Newell's. En el medio perdieron frente a Estudiantes de La Plata.

Con siete puntos, el Fortín marcha tercero e invicto en la zona A. Comenzó el año venciendo a Instituto y Talleres, mientras que en la fecha anterior igualó contra Independiente.

En las horas previas a visitar Liniers, el Xeneize pisó el acelerador y se encuentra cerca de quedarse con el extremo de Estudiantes para que se convierta en su tercer refuerzo. Ya alcanzó un principio de acuerdo con el Pincha y, de no mediar inconvientes, en Brandsen 805 aspiran a contar con él en las proximas horas.

Boca visita a Vélez, este domingo desde las 22.15, en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El Xeneize busca mantenerse en la senda de la victoria, mientras que el Fortín quiere seguir invicto para treparse a la cima de la zona A. El árbitro del encuentro es Nazareno Arasa y la televisación está a cargo de TNT Sports.