Boca visita a Vélez, este domingo desde las 22.15, en el estadio José Amalfitani, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El Xeneize busca mantenerse en la senda de la victoria, mientras que el Fortín quiere seguir invicto para treparse a la cima de la zona A. El árbitro del encuentro es Nazareno Arasa y la televisación está a cargo de TNT Sports.
Vélez vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: Horario y posibles formaciones
Por la cuarta fecha, el Xeneize quiere sumar su segundo triunfo consecutivo ante un Fortín que aspira a subir a lo más alto de la tabla.
¡ÚBEDA DEFINIÓ EL ONCE DE BOCA!
Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Zenon; Gelini y Merentiel.
¡CONFIRMADO VÉLEZ!
Montero; Garcia, Mammana, Magallan, Gomez; Baeza, Andrada; Lanzini, Valdés, Pellegrini y Monzón. Los once del Mellizo.
Boca, cerca de cerrar a Cetré
En las horas previas a visitar Liniers, el Xeneize pisó el acelerador y se encuentra cerca de quedarse con el extremo de Estudiantes para que se convierta en su tercer refuerzo. Ya alcanzó un principio de acuerdo con el Pincha y, de no mediar inconvientes, en Brandsen 805 aspiran a contar con él en las proximas horas.
Así llega Vélez
Con siete puntos, el Fortín marcha tercero e invicto en la zona A. Comenzó el año venciendo a Instituto y Talleres, mientras que en la fecha anterior igualó contra Independiente.
Cómo llega Boca
Los de Claudio Úbeda se ubican quintos en la zona A con seis puntos acumulados, producto de sus victorias ante Deportivo Riestra y Newell's. En el medio perdieron frente a Estudiantes de La Plata.
La terna arbitral del partido
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Nicolás Ramírez
- Asistente VAR: Javier Alberto Delbarba
La probable alineación de Vélez
Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy.
La posible formación de Boca
Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón.
Palabra autorizada