El gol de Lautaro Martínez en la victoria de Inter ante Sassuolo por la Serie A de Italia

El argentino marcó el 3 a 0 parcial para su equipo.

Por Marco D'arcangelo

Lautaro Martínez celebra su gol ante Sassuolo.
En el marco de la fecha 24 de la Serie A, Inter de Milán, el puntero del campeonato, visitaba a Sassuolo con el objetivo de lograr una victoria que le permita sacarle 8 puntos de ventaja a Milan, su inmediato perseguidor, que aún no disputó su partido.

Tras irse 2 a 0 arriba en el entretiempo, el elenco visitante inició el complemento en búsqueda de liquidar el pleito y lo logró rápidamente a través de su capitán, Lautaro Martínez, quien con un remate de zurda marcó el tercer tanto del encuentro.

Luego de un lateral al área y un desvío en el primer palo, el Toro paró la pelota de pecho y se perfiló para sacar un remate cruzado, que con ayuda de la floja reacción del arquero Arijanet Murić, se metió pidiendo permiso en el segundo palo.

Este es el 13° tanto que convierte el delantero argentino en lo que va de la Serie A, y de esta manera sigue sacando ventaja en la lucha por ser el Capocannoniere. Detrás suyo, con 8 tantos hay cinco futbolistas en el segundo puesto, y uno de ellos es Nico Paz.

La tabla de posiciones de la Serie A

Datos claves

  • Lautaro Martínez marcó su 13° gol en la Serie A para liderar como Capocannoniere.
  • El Inter de Milán venció a Sassuolo y sacó 8 puntos de ventaja al escolta.
  • El arquero Arijanet Murić no pudo evitar el tanto de zurda del capitán argentino.
