El gol de Lautaro Martínez en la victoria de Inter ante Sassuolo por la Serie A de Italia

En el marco de la fecha 24 de la Serie A, Inter de Milán, el puntero del campeonato, visitaba a Sassuolo con el objetivo de lograr una victoria que le permita sacarle 8 puntos de ventaja a Milan, su inmediato perseguidor, que aún no disputó su partido.

Tras irse 2 a 0 arriba en el entretiempo, el elenco visitante inició el complemento en búsqueda de liquidar el pleito y lo logró rápidamente a través de su capitán, Lautaro Martínez, quien con un remate de zurda marcó el tercer tanto del encuentro.

Luego de un lateral al área y un desvío en el primer palo, el Toro paró la pelota de pecho y se perfiló para sacar un remate cruzado, que con ayuda de la floja reacción del arquero Arijanet Murić, se metió pidiendo permiso en el segundo palo.

Este es el 13° tanto que convierte el delantero argentino en lo que va de la Serie A, y de esta manera sigue sacando ventaja en la lucha por ser el Capocannoniere. Detrás suyo, con 8 tantos hay cinco futbolistas en el segundo puesto, y uno de ellos es Nico Paz.

