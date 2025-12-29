El histórico equipo europeo ligado a Argentina que quiere llevarse a Franco Mastantuono

El protagonismo de Franco Mastantuono en el Real Madrid descendió considerablemente. El pasado 14 de agosto fue presentado como nuevo refuerzo (el día que casualmente cumplió 18 años) y tan solo 5 días después se estaba produciendo su debut, frente al Osasuna, por la primera fecha de LaLiga en el Santiago Bernabéu.

De ahí en adelante sumó otras 11 presencias, hasta que sufrió la lesión en el pubis a principios de noviembre contra el Valencia. Y la realidad es que tras su recuperación le está costando volver. Solo sumó un minuto contra el Alavés y 66 contra el Talavera por la Copa del Rey, rival de menor categoría con el que no se llegó a ver su mejor versión.

Por eso, los rumores de una posible salida en el mercado de enero empezaron a brotar. En principio, a préstamo, con la intención de encontrar lugar en otro equipo que le asegure mayor continuidad, en pos de que no pierda ese ritmo que lo catapultó a ser uno de los posibles convocados por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo del 2026.

Y al respecto, uno de los clubes que golpeó la puerta del Santiago Bernabéu fue el Napoli, que siempre tendrá las puertas abiertas para los argentinos por lo que fue el paso imborrable de Diego Maradona, y quien, conforme a una publicación realizada por el diario Marca este lunes 29 de noviembre, le arrimó a la directiva encabezada por Florentino Pérez una propuesta por un préstamo, en pos de incorporarlo al plantel que comanda Antoni Conte.

No obstante, en el Real Madrid lo tienen claro: no quieren desprenderse de Franco Mastantuono. Entienden que la lesión lo complicó y no dudan de sus condiciones.Y también son conscientes de que el primer año de adaptación al Merengue no es fácil para ningún futbolista, mucho menos para un joven que cruzó la barrera de la adultez hace pocas semanas.

Franco Mastantuono buscará mayor continuidad en enero, en el Derbi y en un posible Clásico de España

Publicidad

Publicidad

El clima en el Real Madrid no viene siendo el mejor. Xabi Alonso está siendo bastante resistido por la prensa española a causa de las irregularidades en los resultados y en el funcionamiento del equipo. En ese contexto de búsqueda de alternativas para repuntar en ambos aspectos, Franco Mastantuono intentará hacerse un espacio en el inicio de la segunda etapa de la temporada.

ver también Julián Alvarez termina el 2025 como el futbolista argentino con mejor cotización de mercado

ver también Las dos preocupaciones del Dibu Martínez sobre el final del 2025

Ya este domingo 4 de enero, el conjunto de la Casa Blanca recibirá al Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 18 de LaLiga. Y ya después, el jueves 8, afrontará el Derbi Madrileño con el Atlético de Madrid por la Semifinal de la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudita. Si gana, se medirá al Barcelona o al Athletic Club de Bilbao en la Final del domingo 11.

En síntesis

El Napoli presentó una propuesta formal al Real Madrid para fichar a Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono debutó en el equipo español el 19 de agosto frente al Osasuna.

El club Real Madrid rechazó desprenderse del jugador tras su lesión en el pubis.