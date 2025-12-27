Nico Paz se entromete en los planes de Real Madrid con Franco Mastantuono y condiciona su futuro

No caben dudas que la transferencia que marcó el 2025 en el fútbol argentino tuvo como protagonista a Franco Mastantuono. La impactante suma de 45 millones de euros para dejar River a mitad de año y convertirse en jugador de Real Madrid retumbó muy fuerte en el ambiente. De hecho, comenzó como titular indiscutido y ahora prácticamente no suma minutos de juego…

Después de un buen arranque siendo una pieza fundamental del equipo y bancado públicamente por Xabi Alonso, el oriundo de Azul empezó a perder terreno en la consideración a tal punto que perdió el puesto con Rodrygo Goes. Tan preocupante es la actualidad que apenas disputó 67 minutos en sus últimos seis partidos y en cuatro no se movió del banco de suplentes.

Lo cierto es que hay un agravante que lo perjudica aún más: Nico Paz. El volante creativo que brilla en el Como por su magnífico presente, volverá a Real Madrid a través de la cláusula de recompra. De esta manera, será otro competidor directo para Mastantuono debido a que juegan en las mismas posiciones y ambos son zurdos, pese a tener condiciones y movimientos que los diferencian.

Nico Paz, futbolista español nacionalizado argentino en su estadía en Real Madrid. (Getty Images)

Por el español nacionalizado argentino, el gigante europeo tiene una opción de repatriarlo por apenas 9 millones de euros, ya sea a mediados de 2026 o 2027, aunque está todo planificado para que suceda en solamente 6 meses. Si bien su actualidad sobresaliente le permite estar valuado en 65 millones, el conjunto merengue salió muy beneficiado por el acuerdo firmado anteriormente.

De esta manera, el pésimo presente que atraviesa Mastantuono puede complicarse aún más con el correr del tiempo. Además de tener una ardua competencia con Nico Paz en la Selección Argentina, donde pelean cabeza a cabeza por un lugar en la Copa del Mundo, próximamente también ocurrirá en Real Madrid. Así, de doblemente compañeros, pasarán a ser rivales.

Franco Mastantuono, futbolista argentino en Real Madrid. (Getty Images)

Aunque Como se oponga a la salida de Paz, poco puede hacer ya que la cláusula está firmada en el contrato y es pura decisión de la Casablanca. Lo que sí puede pasar, aunque suene descabellado, es que el volante creativo exija ser vendido ni bien regrese a Madrid. Sin embargo, en Valdebebas pretenden quedárselo y que pelee por ganarse un lugar en el equipo titular de la próxima temporada.

