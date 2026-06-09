Real Madrid cerró un acuerdo por 100 millones de euros

Uno de los clubes más populares del mundo es Real Madrid, por lo que suele ser el objetivo de las empresas que buscan mostrar su marca. En ese contexto, Emirates inició un vínculo con el club a comienzos de la década pasada, en 2011, y desde 2013 ocupa el lugar central en la camiseta del merengue. Lugar que seguirá ocupando hasta 2031, luego de renovar su vínculo en un histórico contrato que alcanza los 100 millones de euros.

El acuerdo sube entre 20 y 30 millones de euros lo que percibía el club español hasta este momento por el sector más importante y de mayor visibilidad dentro de su indumentaria.

🤝 Cinco temporadas más juntos.

Real Madrid y @Emirates renuevan su acuerdo de patrocinio, continuando una asociación construida sobre la excelencia, la ambición y una visión compartida del futuro.

Porque esto es solo el principio. pic.twitter.com/0g6jMz6YFP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

Emirates alcanzará los 20 años junto al Real Madrid, convirtiéndose en el patrocinio más longevo en la historia de LALIGA, y que con el nuevo contrato se extenderá también al fútbol femenino y formativo, así como al primer equipo de básquet de la entidad merengue.

“Emirates tiene una larga trayectoria apoyando el fútbol, conectando con millones de personas y uniendo comunidades a través de nuestra pasión compartida por este deporte. Lo que hemos construido junto al Real Madrid es un brillante ejemplo de ese compromiso: situar a los aficionados en el centro del juego, darles acceso a momentos inolvidables e inspirar a la próxima generación de seguidores y jugadores”, expresaron desde el sector de marketing de la aerolínea sobre el nuevo acuerdo.

Síntesis

100 millones de euros es la cifra del histórico contrato mediante el cual Emirates renovó su patrocinio principal con el Real Madrid hasta el año 2031.

es la cifra del histórico contrato mediante el cual Emirates renovó su patrocinio principal con el Real Madrid hasta el año 2031. 20 a 30 millones de euros adicionales percibirá la entidad merengue respecto a su acuerdo anterior, lo que representa una sustancial mejora en sus ingresos comerciales.

adicionales percibirá la entidad merengue respecto a su acuerdo anterior, lo que representa una sustancial mejora en sus ingresos comerciales. 20 años ininterrumpidos cumplirá la aerolínea junto al club, consolidando el vínculo más longevo de LALIGA y expandiendo su presencia al fútbol femenino, formativo y al básquetbol