El arquero de la Selección Argentina podría mudarse del Olympique Marsella rumbo a la Premier League.

No será una temporada más para el Manchester City. Luego de haber quedado segundo en la Premier League pasada y en octavos de final de la Champions, Pep Guardiola decidió dar un paso al costado y marcharse tras estar a cargo del equipo ciudadano por una década llena de títulos.

En su lugar, asumió el italiano Enzo Maresca, quien está encabezando una renovación del conjunto de Mánchester. De momento, se marcharon futbolistas como Bernardo Silva, John Stones, Manuel Akanji y el arquero suplente James Trafford. Para reemplazar a este último, el flamante nuevo DT quiere un golero argentino: Gerónimo Rulli.

Presente en la Selección Argentina durante todo el proceso de Lionel Scaloni, el arquero campeón del mundo en Qatar y subcampeón en el reciente Mundial podría transitar sus últimos días en Olympique Marsella ante el interés citizen.

El encargado de la primicia fue Fabrizio Romano, quien destacó que el rol de Rulli en el City sería el del guardameta suplente de Gianluigi Donnarumma, ya que Trafford acaba de ser traspasado al Leeds United a cambio de 50 millones de euros.

Rulli, en la mira del City (Getty)

Aún se desconocen montos de la posible operación. Romano informó que el arquero argentino está interesado en el traspaso y Olympique Marsella está al tanto del interés de ambas partes. El Manchester City, por su parte, sabe que Rulli quiere que el traspaso se efectúe.

Publicidad

De concretarse, se sumará un argentino más a la Premier League y al Manchester City, que tiene momentáneamente en sus filas a Claudio Echeverri, hasta que Maresca y el club definan qué será de su futuro. Serán horas claves para definir el destino de Rulli, quien tiene contrato por un año más en Francia.

Estadísticas y presente en Olympique de Marsella

Partidos jugados : 73

: 73 Goles recibidos : 99

: 99 Vallas invictas : 14

: 14 Títulos: 0

En síntesis

Gerónimo Rulli puede ser refuerzo de Manchester City.

Enzo Maresca lo quiere como alternativa a Gianluigi Donnarumma.

Rulli tiene un año de contrato vigente en Marsella.