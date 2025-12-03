Traspasos falsos y una deuda de 100 millones: Lyon y Botafogo están envueltos en un escándalo con Thiago Almada como protagonista

En las últimas horas explotó un nuevo escándalo con el inversor John Textor, ya que Lyon de Francia, uno de los clubes en los que es accionista, está envuelto en una deuda de más de 100 millones de dólares por préstamos y el pedido de traspasos que nunca se hicieron.

Dentro de este escándalo, está envuelto el futbolista de la Selección Argentina, Thiago Almada, ya que pasó desde Botafogo, otro de los clubes que pertenecen a Textor, al elenco francés para jugar la segunda parte de la temporada 2024/25 y desde allí ser transferido a Atlético de Madrid.

El motivo de este conflicto es porque Textor y Lyon realizaron traspasos ficticios de jugadores del Botafogo para pedir un préstamo de 100 millones de euros a la sociedad MCCP Investment Partners, y así acomodar las finanzas del club, que estuvo cerca de descender a la Ligue 2 por problemas financieros.

En total, se dieron cinco traspasos de Botafogo a Lyon que nunca existieron. Los mismos fueron Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha y Jefferson Savarino. El único que jugó en los dos clubes fue el argentino, pero llegó a préstamo y gratis por tan solo seis meses.

Dentro de estos traspasos ficticios, el empresario pidió 100 millones de euros y firmó un contrato de factoring para fichar a estos jugadores que nunca llegaron a Lyon. Ahora, la sociedad MCCP Investment Partners, que exige ahora el primer vencimiento del traspaso de Igor Jesús por 41,5 M€ desde Botafogo a Nottingham Forest, y que está registrado como venta del elenco francés, a pesar de que el brasileño no jugó allí.

Además, los ingresos de las ventas de Igor Jesus y Jair Cunha al Nottingham Forest por 28 millones, así como también las de Luiz Henrique al Zenit (31M€) y de Almada al Atlético (20M€), no llegaron al Lyon y los recuperó Botafogo, debido a que supuestamente tenía una opción de recompra sobre unos jugadores que le pertenecían pero que habrían sido efectuados ficticiamente como traspasos de Lyon.

Como consecuencia de esto, ahora Lyon es deudor y debe reembolsar 120M€ por haber realizado distintos ‘traspasos ficticios’. Además, por las deudas anteriores, tendrá que reducir su déficit a 60 millones (ahora es de 200) antes de 2028, y tuvo que abonar una multa a la UEFA para jugar la Europa League.

Almada, el único de los involucrados que jugó en Lyon

El mediocampista argentino pasó de Botafogo directamente a Lyon para jugar por seis meses en el elenco francés durante el primer semestre de 2025. Allí disputó un total de 20 partidos, en los que convirtió dos goles y aportó cinco asistencias en 1210 minutos en cancha.

Al ser un préstamo corto y sin opción de compra, el futbolista de la Selección Argentina tuvo que regresar al elenco brasileño, aunque rápidamente fue transferido a Atlético de Madrid, que pagó 21 millones de dólares para quedarse con su pase y firmar un contrato a largo plazo.

