Colapinto se vio beneficiado de la sanción que la Fórmula 1 otorgó a Carlos Sainz: largará 9° en el GP de Azerbaiyán

El español fue penalizado por exceder límites de velocidad y cinco pilotos lo superarán en la grilla de largada. Colapinto entra dentro de los que lo pasarán.

En este particular GP de Azerbaiyán, que se corre entre jueves y sábado en lugar del clásico viernes a domingo de cualquier fin de semana de la Fórmula 1, el circuito de Bakú ya fue testigo de las tres instancias de prácticas libres y la clasificación.

Allí, George Russell terminó quedándose con la pole position y largará adelante de los 22 pilotos de la parrilla. En el caso de Franco Colapinto, el argentino consiguió pasar a Q3 por tercera ocasión consecutiva, logrando quedar en el puesto 10 de la qualy. Sin embargo, horas después de que la clasificación finalizara, se comunicó de manera oficial un cambio en el orden de salida.

Es que Carlos Sainz, que había terminado noveno en la qualy, recibió una penalización de cinco lugares en la parrilla por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla desplegada durante la Q3, por lo que terminará largando en el puesto 14.

Con esta sanción, tanto Colapinto como Ollie Bearman, Liam Lawson, Alex Albon y Esteban Ocon subieron un puesto para la salida de este sábado. Por ende, el piloto argentino terminará largando en el noveno lugar en este GP de Azerbaiyán.

Grilla de partida del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

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Orden de eliminación de la qualy

Q1: Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Checo Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin).

Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin), Checo Perez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac) y Lance Stroll (Aston Martin). Q2: Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Kimi Antonelli (Mercedes). Q3: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams)* y Franco Colapinto (Alpine).

*La sanción a Carlos Sainz cambió el orden de la grilla.

Fecha, hora y dónde ver la carrera del GP de Azerbaiyán

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 comenzará a las 8:00 hs del sábado 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. En Argentina, el evento se podrá ver a través de Disney+ o Fox Sports.