Flavio había avisado que Franco Colapinto dejaría de hablar con la prensa si continuaba el acoso en línea contra otros pilotos.

La advertencia de Flavio Briatore contra los hinchas argentinos tuvo un efecto inmediato. El asesor ejecutivo de Alpine había avisado en el inicio del Gran Premio de Azerbaiyán que Franco Colapinto no hablará más con la prensa si los fanáticos siguen hostigando a cada piloto que tiene un incidente con el ’43’.

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Este mensaje contundente de Briatore llegó a raíz de las amenazas que denunció Pierre Gasly por haber obstaculizado a Colapinto en el Gran Premio de España. Ahora bien, lejos de tomarlo de manera negativa, los usuarios argentinos sacaron a relucir su ingenio y llenaron de elogios a Gasly luego de su P7 en la clasificiación de Bakú.

La cuenta oficial de la escudería hizo un posteo por la posición de Pierre en la qualy y los hinchas albicelestes se hicieron presentes con comentarios irónicos del estilo “qué feliz me pone que le vaya bien a la reencarnación de Senna” o “es el messias de la Fórmula 1”, entre otros que podrás repasar a continuación.

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Los comentarios comenzaron el jueves en el Instagram de Gasly

Lo que sucedió luego de la clasificación fue una continuidad de lo que ya venía sucediendo en la red social Instagram. Puntualmente, los hinchas argentinos se pusieron de acuerdo para llenar de elogios y comentarios positivos (con un claro tinte irónico) las cajas de comentarios de sus últimas publicaciones de Pierre Gasly.