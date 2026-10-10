Franco Colapinto abandonó en la Sprint del GP de Singapur por problemas técnicos

El argentino fue uno de los pilotos que no pudo terminar la primera carrera del fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay.

Franco Colapinto sufrió otro duro revés en la Fórmula 1. El piloto argentino no pudo completar la Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 por un problema de software en su Alpine A526 y sumó otra carrera sin sumar puntos a la espera de disputar la principal este domingo.

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La Sprint tardó media hora en comenzar por una intensa lluvia en el Circuito Marina Bay y todos los pilotos largaron con neumáticos intermedios de lluvia. Sin embargo, cinco pilotos quedaron afuera antes de completar la primera vuelta, comenzando por George Russell.

El piloto británico de Mercedes había logrado superar a Max Verstappen en la largada y lideraba el pelotón, pero perdió el control de su coche y se estrelló contra el muro. A él le siguieron Lance Stroll, Checo Pérez, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Gabriel Bortolero, Alex Albon y Oscar Piastri.

¡Problemas técnicos en el Alpine de Franco Colapinto! El piloto argentino se bajó de su monoplaza y tuvo que abandonar la carrera sprint.



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Ahora bien, la mayoría de ellos tuvieron que abandonar por problemas de software y no por un accidente con el auto. Por su parte, Max Verstappen ganó largando desde la pole y Kimi Antonelli le sacó cinco puntos más de ventaja a Russell.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) – DNF Alexander Albon (Williams) – DNF Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Isack Hadjar (Red Bull) – DNF George Russell (Mercedes) – DNF Sergio Pérez (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

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Franco Colapinto no pudo sumar en ninguna carrera Sprint de la temporada

China: 14º

Miami: 10º

Canadá: 9º

Gran Bretaña: 12º

Países Bajos: 12º

Singapur: DNF

*En la carrera Sprint solamente suman puntos los primeros 8 pilotos.