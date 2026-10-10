Franco Colapinto abandonó en la Sprint del GP de Singapur por problemas técnicos

Franco Colapinto sufrió otro duro revés en la Fórmula 1. El piloto argentino no pudo completar la Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 por un problema de software en su Alpine A526 y sumó otra carrera sin sumar puntos a la espera de disputar la principal este domingo.
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La Sprint tardó media hora en comenzar por una intensa lluvia en el Circuito Marina Bay y todos los pilotos largaron con neumáticos intermedios de lluvia. Sin embargo, cinco pilotos quedaron afuera antes de completar la primera vuelta, comenzando por George Russell.
El piloto británico de Mercedes había logrado superar a Max Verstappen en la largada y lideraba el pelotón, pero perdió el control de su coche y se estrelló contra el muro. A él le siguieron Lance Stroll, Checo Pérez, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Gabriel Bortolero, Alex Albon y Oscar Piastri.
¡Problemas técnicos en el Alpine de Franco Colapinto! El piloto argentino se bajó de su monoplaza y tuvo que abandonar la carrera sprint.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026
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Ahora bien, la mayoría de ellos tuvieron que abandonar por problemas de software y no por un accidente con el auto. Por su parte, Max Verstappen ganó largando desde la pole y Kimi Antonelli le sacó cinco puntos más de ventaja a Russell.
Colapinto lo sabe: Alpine llega al Gran Premio de Singapur totalmente obligado a sumar puntos
Resultado de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Oscar Piastri (McLaren) – DNF
- Alexander Albon (Williams) – DNF
- Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Franco Colapinto (Alpine) – DNF
- Isack Hadjar (Red Bull) – DNF
- George Russell (Mercedes) – DNF
- Sergio Pérez (Cadillac) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
Franco Colapinto no pudo sumar en ninguna carrera Sprint de la temporada
- China: 14º
- Miami: 10º
- Canadá: 9º
- Gran Bretaña: 12º
- Países Bajos: 12º
- Singapur: DNF
*En la carrera Sprint solamente suman puntos los primeros 8 pilotos.