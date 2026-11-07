Franco Colapinto se lamentó tras la clasificación del GP de Brasil: “Nos faltó ritmo”

Alpine deberá remontar desde atrás en la carrera del Gran Premio de Brasil 2026. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly fueron eliminados en Q1 en la clasificación de este sábado y comenzarán 15° y 16°, respectivamente.
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Los dos pilotos del equipo de Enstone se habían acostumbrado a clasificar a Q2, pero esta racha se cortó en Interlagos con pista mojada. Tras la qualy, el propio Colapinto habló con la prensa y analizó el decepcionante resultado de Alpine.
Franco Colapinto en la clasificación del GP de Brasil (Getty Images)
Franco le manifestó a su ingeniero de pista que no tenía agarre en el cierre de la Q1 y, sobre esto, el argentino expresó: “Hay que entender la razón para que no funcione nada muy bien, creo que nos faltó ritmo, mucha performance“.
Más adelante, completó: “Trabajaremos hoy a la noche para mejorar, así que a laburar mucho para estar competitivos mañana. Hoy faltó un poco de velocidad en general“. Por último, lamentó no haber podido girar con las intermedias de lluvia y espera dar el salto con esos neumáticos el domingo.
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Parrilla de largada del GP de Brasil 2026
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Rafa Camara (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)