Colapinto lo sabe: Alpine llega al Gran Premio de Singapur totalmente obligado a sumar puntos

Se viene el tercer fin de semana consecutivo de Fórmula 1, en esta oportunidad con el Gran Premio de Singapur. Y lo cierto es que Alpine llega totalmente obligado a sumar puntos de forma importante y a sumar más puntos que Racing Bulls, que, en la pelea por el quinto puesto del campeonato, se encuentra arriba por 22 unidades. Y esos puntos son los que tienen que ir a buscar Franco Colapinto y Pierre Gasly.

En las últimas dos carreras, Alpine, en el rendimiento vuelta a vuelta, de carrera y de velocidad de tiempos, fue mejor que Racing Bulls. Sin embargo, por los motivos que ya conocemos —el accidente de Colapinto con Gasly en Azerbaiyán y la estrategia de los neumáticos en Malasia—, la escudería francesa cosechó menos puntos que su rival. De hecho, no ha sumado en ninguna de las últimas dos carreras.

Por eso, Alpine llega con una situación de obligación, porque tiene mejor auto que Racing Bulls, pero no lo ha podido demostrar en cantidad de puntos. Sí, en pista, pero de nada sirve si no te quedás con los puntos. Y llega obligado en un momento donde empieza a ser una relación muy pareja entre Colapinto y Gasly, con cierta sensación de que van a competir cada vez más duro por ver cuál de los dos es el mejor piloto.

Singapur presenta una pista completamente distinta a lo que veníamos viendo. Se va a correr de noche y es un circuito callejero que no perdona, con las vallas de los dos lados de la pista y donde no se pueden cometer errores. Hay que confiar mucho en el auto, pero cualquier error te lleva contra el muro y terminás arruinando todo el fin de semana.

A su vez, tener un fin de semana con carrera Sprint significa que no hay tiempo para trabajar, que no hay tiempo para desarrollar la puesta a punto. Y, en principio, si bien Alpine ha mostrado ser un auto que, desde las evoluciones traídas, se ha adaptado muy bien a todo tipo de pista, la realidad es que, al menos en la previa, es una pista que le va a dar mucho trabajo.

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Es verdad que, si hay un tipo de circuito que le gusta a Colapinto, es el circuito callejero, porque ahí sabe que él puede marcar diferencias. Franco sabe cómo arriesgar y lo ha hecho hasta el momento en la temporada, sintiéndose cómodo y demostrando lo buen piloto que es. Entonces, si bien hay características de la pista que no lo hacen cómodo en general para Alpine, sí lo hacen cómodo para el estilo de manejo del argentino.

Hay muchas decisiones que tomar en cuanto a cómo utilizar los neumáticos a lo largo del fin de semana. Pero Alpine está a siete carreras de terminar la temporada y debe empezar a recortarle puntos a Racing Bulls para cristalizar su superioridad en la pista. Por eso, toda la presión la tiene el equipo francés, pero también la tienen Colapinto y Gasly. Es un momento donde hay que salir y hacer un fin de semana perfecto.

Nos encontramos en la víspera de un fin de semana que será difícil, apretado, donde un accidente le puede arruinar el trabajo a todo el mundo, con una sola tanda de entrenamientos y una carrera Sprint. Más no podemos pedir para tres días que seguramente nos van a dar muchas emociones en el marco de la presente temporada de la Fórmula 1.