La reacción de Franco Colapinto al título de Boca en pleno Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

A través de una historia de Instagram, Bizarrap compartió el momento en el que el piloto de Alpine se enteró del campeonato.

Con gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia, Boca Juniors abrochó este sábado el primer puesto en la Tabla Anual, consagrándose campeón de Liga para cortar una sequía de casi 4 años sin títulos. Desde Brasil, Franco Colapinto estuvo atento a la actuación de su equipo.

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A menudo, el piloto de Alpine en la Fórmula 1 demuestra su amor por el club de la Ribera y, en pleno Gran Premio de Brasil, no se perdió la coronación de los del Vasco Arruabarrena.

Luego de una floja clasificación para la escudería francesa, Bizarrap y Maria Catarineu, una de sus agentes, publicaron historias en las que mostraron a Colapinto siguiendo la definición de la Tabla Anual. Incluso, el productor mostró la intimidad del festejo, con puño apretado para el piloto.

Cuándo se corre el GP de Brasil

Este domingo, a las 14 de Argentina, se correrá la carrera del Gran Premio de Brasil en Interlagos. Tras una floja clasificación de Alpine y las penalizaciones a Verstappen y Hamilton por cambios de componentes, Colapinto largará desde el 15° lugar, mientras que Pierre Gasly, su compañero, lo hará 16°.

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