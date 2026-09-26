George Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1. El británico había conseguido la pole en la clasificación del viernes y este sábado ratificó su supremacía al liderar una accidentada carrera de principio a fin.
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En total hubo siete abandonos y tres de ellos fueron provocados por Franco Colapinto. Tras una relanzada luego de un Safety Car, el piloto argentino estiró la frenada en una curva para intentar ganar posiciones por dentro, pero bloqueó y se llevó puesto tanto a Pierre Gasly como a Lando Norris. De esta manera, Alpine no pudo sumar puntos.
Asimismo, Kimi Antonelli se aprovechó de este accidente para escalar posiciones y finalizó P5 luego de haber largada 16°. Si bien ahora la ventaja sobre su compañero en el Mundial de Pilotos es menor, lo cierto es que sigue cómodo en la cima.
Resultado de la carrera del GP de Azerbaiyán 2026
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Esteban Ocon (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Franco Colapinto (Alpine) – DNF
- Pierre Gasly (Alpine) – DNF
- Lando Norris (McLaren) – DNF
- Alex Albon (Williams) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos
- George Russell (Mercedes) – 236 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 35 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 9 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026
- Mercedes – 538 puntos
- Ferrari – 378 puntos
- McLaren – 306 puntos
- Red Bull Racing – 263 puntos
- Racing Bulls – 81 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 29 puntos
- Audi – 17 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 3 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Así fue el accidente de Franco Colapinto en Bakú
¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026
📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PTF5NX0vkZ