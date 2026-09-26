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Fórmula 1

Tabla de posiciones de la F1 tras la victoria de Russell y el abandono de Colapinto en Azerbaiyán

El piloto británico de Mercedes lideró la carrera de principio a fin y le recortó puntos al líder del campeonato, Kimi Antonelli.

George Russell ganó la carrera del GP de Azerbaiyán
© Getty ImagesGeorge Russell ganó la carrera del GP de Azerbaiyán

George Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1. El británico había conseguido la pole en la clasificación del viernes y este sábado ratificó su supremacía al liderar una accidentada carrera de principio a fin.

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En total hubo siete abandonos y tres de ellos fueron provocados por Franco Colapinto. Tras una relanzada luego de un Safety Car, el piloto argentino estiró la frenada en una curva para intentar ganar posiciones por dentro, pero bloqueó y se llevó puesto tanto a Pierre Gasly como a Lando Norris. De esta manera, Alpine no pudo sumar puntos.

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Asimismo, Kimi Antonelli se aprovechó de este accidente para escalar posiciones y finalizó P5 luego de haber largada 16°. Si bien ahora la ventaja sobre su compañero en el Mundial de Pilotos es menor, lo cierto es que sigue cómodo en la cima.

Resultado de la carrera del GP de Azerbaiyán 2026

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Esteban Ocon (Haas)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Oscar Piastri (McLaren)
  15. Checo Perez (Cadillac)
  16. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  17. Franco Colapinto (Alpine) – DNF
  18. Pierre Gasly (Alpine) – DNF
  19. Lando Norris (McLaren) – DNF
  20. Alex Albon (Williams) – DNF
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 236 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 35 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas) – 9 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
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Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 538 puntos
  2. Ferrari – 378 puntos
  3. McLaren – 306 puntos
  4. Red Bull Racing – 263 puntos
  5. Racing Bulls – 81 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 29 puntos
  8. Audi – 17 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 3 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

Así fue el accidente de Franco Colapinto en Bakú

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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