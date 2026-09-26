El piloto británico de Mercedes lideró la carrera de principio a fin y le recortó puntos al líder del campeonato, Kimi Antonelli.

George Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1. El británico había conseguido la pole en la clasificación del viernes y este sábado ratificó su supremacía al liderar una accidentada carrera de principio a fin.

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En total hubo siete abandonos y tres de ellos fueron provocados por Franco Colapinto. Tras una relanzada luego de un Safety Car, el piloto argentino estiró la frenada en una curva para intentar ganar posiciones por dentro, pero bloqueó y se llevó puesto tanto a Pierre Gasly como a Lando Norris. De esta manera, Alpine no pudo sumar puntos.

Asimismo, Kimi Antonelli se aprovechó de este accidente para escalar posiciones y finalizó P5 luego de haber largada 16°. Si bien ahora la ventaja sobre su compañero en el Mundial de Pilotos es menor, lo cierto es que sigue cómodo en la cima.

Resultado de la carrera del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oscar Piastri (McLaren) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Pierre Gasly (Alpine) – DNF Lando Norris (McLaren) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos George Russell (Mercedes) – 236 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos Lando Norris (McLaren) – 186 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 35 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 9 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026

Mercedes – 538 puntos Ferrari – 378 puntos McLaren – 306 puntos Red Bull Racing – 263 puntos Racing Bulls – 81 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 29 puntos Audi – 17 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 3 puntos Cadillac – 0 puntos

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