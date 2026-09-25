Por qué Franco Colapinto corre un sábado el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Todos los detalles referidos a la carrera que afronta el piloto argentina en el circuito callejero de Bakú.

Tras la acción en Madrid, la edición que se está corriendo este fin de semana es el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. En ese sentido, para carrera se dio un drástico cambio que sorprendió a todos: la carrera es el sábado y no el domingo. Esto se trata de una excepción y solo será por esta vez. Allí, Franco Colapinto está teniendo gran protagonismo.

Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú

De esta manera, la Máxima estuvo teniendo movimiento en el Circuito callejero de Bakú, que destaca por sus complejas curvas y por ser una pista con un castillo alrededor, el jueves 24, viernes 25 y el sábado 26, ya que todo se adelantó un día en comparación a lo tradicional.

Lo cierto es que el motivo por el que no habrá carrera el domingo porque el 27 de septiembre en Azerbaiyán se conmemora el Dia del Recuerdo. Este evento que se superpone al calendario de la Fórmula 1, corresponde a una causa de fuerza mayor, debido a un conflicto bélico con Armenia ocurrido durante hace unos años y que aún permanece en la memoria de la población.

Colapinto en Bakú

La situación comenzó el 27 de septiembre de 2020, cuando estallaron intensos combates entre las fuerzas de Azerbaiyán y las de la autoproclamada República de Artsaj (apoyada por Armenia). En ese entonces, libraron una guerra de 44 días por el control de la región de Nagorno-Karabaj, conocida popularmente como la Segunda guerra del Alto Karabaj.

Publicidad

Dichos combates dejaron miles de muertos (entre soldados y civiles) y provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas, que optaron por no permanecer en sus sitios. Finalmente, el 9 de noviembre de 2020 firmaron un acuerdo de paz que le puso punto final a los combates, gracias a la mediación de Rusia y a los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Imágenes del conflicto bélico. (Getty Images)

Grilla de partida del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Publicidad

Características del Gran Premio de Azerbaiyán

Longitud: 6.003 km

Vueltas: 51

Curvas: 20

Primer GP: 2016

Fecha, hora y dónde ver la carrera del GP de Azerbaiyán

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 comenzará a las 8:00 hs del sábado 26 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. En Argentina, el evento se podrá ver a través de Disney+ o Fox Sports.