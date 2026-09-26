Colapinto se disculpó con Gasly y Alpine por el accidente en Bakú: “Fue un error grave y grande”

Franco se responsabilizó por el doble abandono de Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026.

Franco Colapinto no pudo completar la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán luego de cometer un grave error que también derivó en el abandono de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Ahora bien, el piloto argentino se hizo cargo y se disculpó.

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El oriundo de Pilar pasó por zona mixta y declaró: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control en toda la frenada, no tuve mucho por hacer. Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos“.

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.



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“Un día complicado, que venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo“, cerró Colapinto visiblemente arrepentido por la maniobra que desencadenó en su abandono.

Cabe recordar que todo esto sucede días después de la polémica que se generó alrededor del propio Franco y Gasly por las amenazas e insultos que recibió el francés luego de la carrera del Gran Premio de España en Madring.

El intercambio de Colapinto con su ingeniero de pista tras el accidente

Stuart Barlow : “Intenta mantener las revoluciones altas, amigo, para las temperaturas de la PU. Vamos a entrar a boxes y echarle un vistazo al coche. El objetivo es volver a salir”.

: “Intenta mantener las revoluciones altas, amigo, para las temperaturas de la PU. Vamos a entrar a boxes y echarle un vistazo al coche. El objetivo es volver a salir”. Franco Colapinto : “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”.

: “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”. Stuart Barlow : “Entonces, box box. Nos detendremos en boxes. Evaluaremos el coche. Quédate en el coche. Vale, apaga. Así que estamos retirando el coche”.

: “Entonces, box box. Nos detendremos en boxes. Evaluaremos el coche. Quédate en el coche. Vale, apaga. Así que estamos retirando el coche”. Franco Colapinto: “Sí. Lo siento. Una disculpa muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, bloqueé por completo”.