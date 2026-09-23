La parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2027 sigue tomando forma. Varios equipos ya anunciaron sus alineaciones para el próximo año y en las últimas horas Red Bull Racing confirmó la renovación de Isack Hadjar para que continúe siendo compañero de Max Verstappen.
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El anuncio se da en el marco del regreso de Hadjar a las pistas para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán luego de ausentarse en las últimas tres carreras por una lesión en la muñeca izquierda. De esta manera, solo quedan seis asientos por definirse de cara al próximo curso.
Isack Hadjar will remain with Red Bull Racing in 2027!#F1 pic.twitter.com/EFI1JYyVen— Formula 1 (@F1) September 23, 2026
Pilotos confirmados para la temporada 2027 de la F1
- McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
- Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
- Red Bull: Max Verstappen – Isack Hadjar
- Mercedes: Kimi Antonelli – George Russell
- Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
- Williams: Alex Albon – Carlos Sainz
- Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
- Cadillac: Valtteri Bottas – Checo Pérez
- Aston Martin: sin confirmar – sin confirmar
- Haas: sin confirmar – sin confirmar
- Racing Bulls: sin confirmar – sin confirmar
Así está la parrilla de la F1 hasta el momento (@F1)
Esteban Ocon es agente libre para 2027
“En este momento, definitivamente soy agente libre para el próximo año. Hay cosas en discusión que están fuera de mi control, así que seguiré empujando hasta el final del año y veré cómo resulta”, manifestó Ocon (actualmente en Haas) este miércoles en Bakú.
En síntesis
- Isack Hadjar renovó con Red Bull como compañero de Max Verstappen para 2027.
- Seis asientos de la Fórmula 1 quedan libres para la temporada 2027.
- Esteban Ocon confirmó que es agente libre de cara a la temporada 2027.