La escudería austriaca anunció la renovación del piloto francés, quien regresa este fin de semana en Bakú tras dejar atrás su lesión en la muñeca.

La parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2027 sigue tomando forma. Varios equipos ya anunciaron sus alineaciones para el próximo año y en las últimas horas Red Bull Racing confirmó la renovación de Isack Hadjar para que continúe siendo compañero de Max Verstappen.

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El anuncio se da en el marco del regreso de Hadjar a las pistas para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán luego de ausentarse en las últimas tres carreras por una lesión en la muñeca izquierda. De esta manera, solo quedan seis asientos por definirse de cara al próximo curso.

Isack Hadjar will remain with Red Bull Racing in 2027!#F1 pic.twitter.com/EFI1JYyVen — Formula 1 (@F1) September 23, 2026

Pilotos confirmados para la temporada 2027 de la F1

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – Isack Hadjar

: Max Verstappen – Isack Hadjar Mercedes : Kimi Antonelli – George Russell

: Kimi Antonelli – George Russell Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Williams : Alex Albon – Carlos Sainz

: Alex Albon – Carlos Sainz Audi : Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto Cadillac : Valtteri Bottas – Checo Pérez

: Valtteri Bottas – Checo Pérez Aston Martin : sin confirmar – sin confirmar

: sin confirmar – sin confirmar Haas : sin confirmar – sin confirmar

: sin confirmar – sin confirmar Racing Bulls: sin confirmar – sin confirmar

Así está la parrilla de la F1 hasta el momento (@F1)

Esteban Ocon es agente libre para 2027

“En este momento, definitivamente soy agente libre para el próximo año. Hay cosas en discusión que están fuera de mi control, así que seguiré empujando hasta el final del año y veré cómo resulta”, manifestó Ocon (actualmente en Haas) este miércoles en Bakú.

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En síntesis