Red Bull sigue los pasos de Mercedes y cierra un acuerdo por 25 millones de dólares para la F1 2027

En muchos aspectos de la Fórmula 1, Mercedes ha sido la escudería guía y pionera en cerrar acuerdos que han elevado a la categoría al siguiente nivel. Luego, el resto de las escuderías han seguido su ejemplo y generado un efecto que hoy tiene a la F1 como uno de los deportes que más dinero mueven y generan a nivel mundial.

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Esa realidad lleva siendo tal hace ya más de una década, y se sigue repitiendo al día de hoy. Y es que este viernes se confirmó que Red Bull decidió seguir los pasos de Mercedes y cerrar un acuerdo para que Adidas sea su patrocinador oficial y fabricante de su indumentaria a partir del 2027. Estamos hablando de un acuerdo valuado en alrededor de 25 millones de dólares.

Adidas sumará su tercera escudería en la Fórmula 1. (Getty)

Así lo confirmó el periodista Erik van Haren, especializado en F1 y puntualmente en Red Bull, en su cuenta personal de X. “Es cuestión de tiempo antes de que se anuncie oficialmente el acuerdo entre Red Bull Racing y Adidas. Adidas será a partir de 2027 el patrocinador de ropa del equipo de F1. Acuerdo por valor de al menos 25 millones por año, equivalente a los acuerdos de Adidas con Mercedes y Audi”, escribió.

Desde 2023, Red Bull contaba con un contrato con Castore para toda la indumentaria deportiva, que hasta la fecha era la dominante en la categoría, vistiendo también a McLaren, TGR Haas F1 Team, Williams y a Alpine, la escudería de Franco Colapinto.

Castore llevaba vistiendo a Red Bull desde 2023. (Prensa Red Bull)

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Este acuerdo significa un paso más por parte de las grandes marcas de indumentaria dentro de la Fórmula 1, donde también se encuentran otras de perfil un tanto más formal, como Hugo Boss (Aston Martin) o Tommy Hilfiger (Cadillac). Una clara muestra del camino que está tomando la categoría.

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