Franco Colapinto, optimista para el GP de Azerbaiyán: “El objetivo es trasladar lo que hicimos en Madrid”

Se viene el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 en un fin de semana de carrera más que especial para toda la parrilla. Es que, a diferencia de los GP tradicionales, esta vez el circuito callejero de Bakú será el escenario de la competencia durante jueves, viernes y sábado, debido a un feriado nacional del país bicontinental.

Para Franco Colapinto, al margen de esto, también será un fin de semana particular. Es que, además de buscar nuevamente los puntos a bordo del Alpine, algo que consiguió en las últimas dos carreras -la totalidad desde que tiene las mejoras de su monoplaza-, el argentino buscará replicar sus buenas actuaciones respecto a sus dos pasos por Azerbaiyán.

En su primera actuación con Williams, Colapinto terminó en octavo lugar y fue la primera vez que sumó puntos en la Fórmula 1. Además, la temporada pasada en Alpine fue una de las carreras en las que mejor performance tenía, pero un choque de Alex Albon lo mandó al fondo de la parrilla.

En la previa de este nuevo GP de Azerbaiyán, Franco tomó la palabra en la web oficial de Alpine y fue optimista: “Tengo muchas ganas de volver a Bakú para lo que esperamos sea otro fin de semana de carreras muy competitivo. Aprovechamos al máximo el resultado en Madrid y me alegró mucho salir de Europa con otro buen resultado en cuanto a puntos.

Se viene el GP de Azerbaiyán (Getty)

Además, avisó que buscará replicar lo hecho en la última carrera, donde se quedó con el séptimo puesto en España: “El circuito de Bakú también es de alta velocidad, con secciones urbanas y muros muy cerca, y nuestro objetivo es trasladar nuestro rendimiento de España a este fin de semana. Nos espera un periodo intenso de carreras en las próximas semanas, así que es crucial que aprovechemos al máximo todas las oportunidades que se presenten, y Bakú siempre nos ha brindado mucha acción emocionante”, señaló.

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Para cerrar, Colapinto fue contundente: “Trabajaremos duro para estar en la mejor posición posible para sacar provecho de estos momentos y aspirar a otro puesto entre los diez primeros mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato“.

El circuito de Bakú (Alpine)

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Como toda la Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán se podrá sintonizar mediante Disney +.

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

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Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

Por qué la carrera en Azerbaiyán no se corre el domingo

El motivo de este cambio se debe a que el 27 de septiembre, que cae domingo este año, se conmemora en Azerbaiyán el Dia del Recuerdo. Este evento que se superpone al calendario de la Fórmula 1, corresponde a una causa de fuerza mayor, debido a un conflicto bélico con Armenia ocurrido durante hace unos años y que aún permanece en la memoria de la población.

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La situación comenzó el 27 de septiembre de 2020, cuando estallaron intensos combates entre las fuerzas de Azerbaiyán y las de la autoproclamada República de Artsaj (apoyada por Armenia). En ese entonces, libraron una guerra de 44 días por el control de la región de Nagorno-Karabaj, conocida popularmente como la Segunda guerra del Alto Karabaj.

Dichos combates dejaron miles de muertos (entre soldados y civiles) y provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas, que optaron por no permanecer en sus sitios. Finalmente, el 9 de noviembre de 2020 firmaron un acuerdo de paz que le puso punto final a los combates, gracias a la mediación de Rusia y a los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Características del Gran Premio de Azerbaiyán

Longitud: 6.003 km

Vueltas: 51

Curvas: 20

Primer GP: 2016