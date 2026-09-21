La Comisión de La Máxima aprobó la mencionada reducción en los circuitos. Ahora, la distancia total no sobrepasará los 290 kilómetros.

Luego del descanso del pasado fin de semana, la Fórmula 1 y Franco Colapinto se preparan para retomar la acción. En medio de ese panorama, se aproxima el Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que todos y cada uno de los pilotos y también de las escuderías calientan motores para arribar de la mejor manera posible y dar la mejor versión.

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Mientras tanto, este lunes, la Comisión de la Fórmula 1 oficializó cambios realmente importantes para lo que será la temporada 2027 de la categoría más importante del automovilismo mundial. Dichas modificaciones tienen que ver con las distancias en las carreras, aplicando una reducción que genera más aprobación que rechazo.

No es un detalle menor que los cambios que la Fórmula 1 efectuará en las unidades de potencia durante el próximo año conllevarán modificaciones también en las carreras. Por ende, la propia Comisión llegó a una resolución en torno a la propuesta que ya existía de reducir la distancia en las competencias del calendario.

El debate se inició con el objetivo de evitar el costoso rediseño de los chasis de los monoplazas, así como también el hecho de eludir la ampliación del tanque de combustible ante el incremento en el flujo del motor térmico. Y, finalmente, en las últimas horas, las principales autoridades de La Máxima llegaron a la determinación de aprobar la iniciativa.

Franco Colapinto, atento a los cambios. (Foto: Getty)

El comunicado oficial

Durante la tercera reunión del año de la Comisión de Fórmula 1 celebrada este 21 de septiembre —encabezada por Nikolas Tombazis y Stefano Domenicali—, el organismo rector hizo oficial la aprobación de una serie de ajustes clave al reglamento deportivo y técnico para 2027:

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Reducción en la distancia de carrera: En sintonía con las modificaciones en el flujo de combustible para las unidades de potencia de 2027, la FIA aprobó reducir la distancia total de las competencias de 305 km a 290 km, lo que equivale a recortar entre dos y tres vueltas por Gran Premio.

Flexibilidad ante suspensiones y lluvia: Se eliminó el límite máximo de tres horas para la duración total de un evento (incluyendo interrupciones), aunque se mantiene el tope de dos horas de carrera efectiva en pista. Además, se otorgará mayor margen para extender las sesiones de prácticas libres si son interrumpidas.

Liberación en cajas de cambios: Tras consultar con los fabricantes y el Comité Asesor Deportivo, se acordó eliminar la homologación de las cajas de cambios para 2027, permitiendo libertad de desarrollo a los proveedores.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

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Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

El calendario de la F1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)

12 – 14 de marzo (Sprint) GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo

19 – 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)

02 – 04 de abril (Sprint) GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)

09 – 11 de abril (Sprint) GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril

16 – 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo

30 de abril – 02 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)

21 – 23 de mayo (Sprint) GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)

04 – 06 de junio (Sprint) GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio

18 – 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)

02 – 04 de julio (Sprint) GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio

09 – 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio

23 – 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto

30 de julio – 01 de agosto GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)

03 – 05 de septiembre (Sprint) GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre

10 – 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre

24 – 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito)

01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito) GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre

08 – 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre

22 – 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre

29 – 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)

05 – 07 de noviembre (Sprint) GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)

03 – 05 de diciembre (Sprint) GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

DATOS CLAVE

La Comisión de F1 de Stefano Domenicali reducirá la distancia a 290 km en 2027.

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Se eliminó el límite máximo de tres horas de duración total por evento.