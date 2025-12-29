Por primera vez en su carrera, Lewis Hamilton quedó fuera de un prestigioso ranking de la Fórmula 1

Con la consagración de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi, la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Con pilotos que sorprendieron y otros que defraudaron por su rendimiento, semanas después de la última carrera se conoció un prestigioso ranking que se celebra año a año.

Tal como ocurre en el final de cada temporada, los directores de las escuderías de la Fórmula 1 realizaron la votación con los 10 mejores pilotos del año. Una particularidad es que por primera vez en su carrera, Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, no está en este top.

Para determinar la puntuación, la votación sigue el mismo sistema de puntuación que se utiliza en las carreras, por lo que el primero recibe 25 puntos y el décimo uno. En esta oportunidad, participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo directivo de Aston Martin.

Finalmente, quien volvió a quedarse con el primer puesto fue Max Verstappen. El piloto de Red Bull dio pelea en la recta final de la temporada y llegó con vida a la última carrera, pero terminó perdiendo el campeonato del mundo con Lando Norris por tan solo dos puntos de diferencia.

El podio lo completan Lando Norris, el flamante campeón, junto a Oscar Piastri, su compañero de escudería en McLaren, ya que lideró gran parte del certamen pero no pudo mantener su ritmo en las últimas carreras, por lo que quedó tercero en el campeonato de pilotos.

Por otro lado, el argentino Franco Colapinto no está dentro de la lista. En un mal año junto a su Alpine A525, el oriundo de Pilar no fue elegido como uno de los mejores pilotos de la temporada. Además, su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, tampoco aparece.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, la gran sorpresa la dio Fernando Alonso. El experimentado piloto español tuvo un buen año con su Aston Martin, y es por eso que subió cuatro posiciones respecto al año anterior, por lo que de esta manera quedó ubicado en el quinto lugar.

ver también Nico Varrone destacó el rol clave que ocupó Colapinto en su llegada a la Fórmula 2: “No pensaba en tener una chance”

El top 10 de los mejores pilotos de 2025

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri George Russell Fernando Alonso Carlos Sainz Charles Leclerc Oliver Bearman Isaac Hadjar Nico Hulkenberg

Datos claves

Max Verstappen obtuvo el primer lugar en la votación anual de los directores de escudería .

obtuvo el primer lugar en la votación anual de los . Lando Norris se consagró campeón del mundo tras superar a Verstappen por dos puntos .

se consagró campeón del mundo tras superar a Verstappen por . Por primera vez en su carrera, Lewis Hamilton quedó fuera del top 10 anual.

Publicidad