Se viene un gran fin de semana para Colapinto en Madrid: su rendimiento está y la evolución de Alpine también

Hay que dar vuelta la página muy rápido en la Fórmula 1, porque se viene el Gran Premio de España, en Madrid. Una carrera que, para empezar, marca el cierre del verano europeo. Y habrá un condimento especial, porque es un circuito nuevo, algo que no se da mucho en la máxima categoría del automovilismo mundial. Se pueden pasar días enteros en simuladores, pero nada replica llegar por primera vez a una pista.

Así las cosas, es una pista que parece tenerlo absolutamente de todo. Recta, se larga 200 metros antes de la curva 1, la cual va a ser apretada. Después viene una zona de curvas de alta velocidad, una zona rápida antes de entrar a una curva y a una parte bastante lenta, que incluye una curva que no la hay en ningún otro lugar del mundo. Y que es el sello de Madrid. Y que es el sello de este Gran Premio.

Esto significa un desafío enorme desde el punto de vista aerodinámico, de los neumáticos, mecánico. Va a ser un fin de semana muy desafiante para poder tener el auto entero, limpio, de viernes a domingo sin mayor problema, porque el desafío es mayúsculo. Primero, descubrir la pista, descubrir el asfalto, descubrir el desgaste que tienen los neumáticos. Entonces se lo está tratando para limpiarlo del todo y para dar un poco más de abrasividad. Pero eso significa que nos vamos a encontrar con una pista totalmente verde que se va a ir engomando a medida que vaya pasando el fin de semana.

En ese contexto, se viene un gran fin de semana para Franco Colapinto. Porque, si hay algo que ha mostrado la evolución del auto, la evolución de Alpine, es que funciona. Es que da resultado. Y lo hace en condiciones de pista distintas. La escudería francesa ha mostrado que este paquete, trabajándolo, entendiéndolo, viéndolo y evolucionándolo, tiene mucho para dar.

De hecho, no es menor que Alpine haya terminado como el quinto equipo en el Gran Premio de Monza. Además, la diferencia que tuvo con Ferraro fue realmente poca. Terminar a tres segundos de Ferrari, cuando en general se llegaba más de un minuto atrás o una vuelta atrás de los ocho de adelante, es para ilusionarse. Hay una gran oportunidad para Colapinto de poder pelear otra vez por meterse en Q3 y por meterse en los puntos.

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Hay dos luchas que tendrá Franco para este fin de semana. La primera y la más importante, tratar de meterse en Q3 y tratar de sumar puntos. La segunda, Pierre Gasly. Venimos de un fin de semana brillante del francés, con pole position y con una buena carrera terminando en el séptimo lugar. No es que Colapinto esté urgido ni mucho menos, pero tiene que estar peleándole y ese tiene que ser su objetivo.

Lo bueno es que tenemos la expectativa muy alta para este fin de semana. Hay que ver la carrera, hay que acomodarse y hay que prepararse porque debe ser un buen fin de semana para Colapinto. Pero hay que prestar atención: es un circuito muy castigador. Es decir, se le pega mucho a los pianitos y la suspensión va a sufrir mucho. Entonces, habrá que cuidar mucho los neumáticos para la carrera del domingo.

En medio de ese panorama, Colapinto deberá sobrevivir y reaccionar a lo que te vaya preparando la carrera, porque ahí podés encontrar una gran oportunidad de llevarte buenos puntos porque el rendimiento del auto está y porque el rendimiento de Franco también está.