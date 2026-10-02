Se viene una carrera especial para Colapinto en Malasia: debe recuperarse porque las expectativas son altas

Luego del incidente en Bakú y de todo lo que se generó alrededor del mismo, el argentino tiene todo para pisar fuerte este fin de semana en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 regresa este fin de semana, en el cual se corre el Gran Premio de Bahréin en Malasia. Sí, no estoy loco: el Gran Premio de Bahréin no se puede correr en Bahréin como consecuencia del conflicto bélico que hay en la región. Entonces, se va a llevar a cabo en Malasia, un circuito que toda la Fórmula 1 siempre quiso, que ha gustado y que regresa después de nueve años.

Para Franco Colapinto es una carrera súper especial. Tiene que recuperarse mentalmente del incidente del último fin de semana y también de todo lo que se generó alrededor. Por la propia declaración de Flavio Briatore, poniéndolo en un lugar de castigo, y por la reacción de Lando Norris, por más que después venga acompañada de un pedido de disculpas.

Entonces, mi mayor preocupación con Colapinto para este fin de semana no pasa por el auto, no pasa por la temperatura, no pasa por la lluvia, no pasa por la puesta a punto y mucho menos por la capacidad de él como piloto. Pasa por su confianza, porque ahí me parece que se equivoca Briatore en la forma de gestionar esta situación. Al fin de cuentas, Colapinto cometió un error de esos que cometen todos los pilotos en algún momento de sus carreras.

Ahora, cuando tu propio jefe te apunta de la manera que lo apuntó Briatore, exponiéndolo de la manera que lo expuso, automáticamente lo carga de presión para este fin de semana. Y, en un deporte donde vos tenés que buscar el límite todo el tiempo y donde tenés que tener la confianza al máximo para ganar ese último centímetro y esa milésima, lo que tenés que tener es seguridad en vos mismo.

Paralelamente, la realidad es que Alpine viene, a nivel rendimiento, en un muy buen momento. Después de las actualizaciones que trajo en Zandvoort y que siguieron en Monza, Madrid y Bakú, debe consolidarse en un circuito que plantea un desafío muy complejo por la temperatura altísima y porque es una pista que plantea un poco de todo. Sepang tiene un poco de todo: rectas realmente largas, zonas de frenajes bruscos y de aceleraciones a partir de velocidades bajas y curvas de todo tipo.

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Pero, al final de cuentas, en el contexto puro y estrictamente del rendimiento, Alpine está hoy claramente después de los cuatro equipos de punta. Y, en cuanto al rendimiento mostrado en las últimas carreras, está por encima de Racing Bulls y de Haas, que habían sido sus rivales en el último tiempo. De todas maneras, esto es carrera a carrera. Pero, en principio, es un circuito que le puede ser favorable a Colapinto y que le puede ser favorable a Alpine en cuanto a sacar el rendimiento.

Franco, después de la carrera de Bakú, tuvo un trabajo físico en cuanto a viajes y horarios realmente muy exigente, pero yo creo que a la larga lo va a favorecer. Muchos dicen que el equipo lo mandó a Enstone, donde está la fábrica, casi como un castigo por el incidente de la carrera del sábado, a hacer un trabajo en el simulador el día lunes. Yo creo que, para ir a una pista en la cual no había estado antes, lo mejor que le pudo haber pasado a Colapinto, más allá de la diferencia horaria, es sentarse un día entero en el simulador como para ir aprendiendo cada vez más del circuito.

Expectativa de Colapinto para el fin de semana: alta. Franco y Alpine tienen que estar otra vez como el quinto mejor equipo. Lo lógico y a lo que tiene que aspirar ahora Alpine es a noveno y décimo y sumar puntos. Carreras son carreras y más en Malasia. Porque, si hay algo que tiene Malasia, es que llueve todos los días en principio de octubre. Entonces, en principio, es un fin de semana que debe ser favorable para Colapinto: se debe quitar un poco la presión que tiene en este momento, que es bastante alta, que estuvo muy mal manejada por Briatore, y en la medida que vaya construyendo confianza de menor a mayor el fin de semana, el resultado va a estar ahí.