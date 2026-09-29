Alineaciones de Escocia y Suiza por la Liga de Naciones: formaciones probables

Escocia y Suiza se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Escocia vs. Suiza este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Escocia y Suiza

Escocia viene de empatar 0-0 con Eslovenia.

Suiza viene de ganarle 3-0 a Macedonia del Norte.

Las alineaciones de Escocia y Suiza

Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Stephen Welsh, Scott McKenna, Jack Hendry, John McGinn, Andy Robertson, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Aaron Hickey, Oli McBurnie, Robbie Ure. DT: Sebastien Pocognoli.

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Zachary Athekame, Johan Manzambi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Fabian Rieder. DT: Murat Yakin.

Suplentes de Escocia: Luis Binks, Josh Doig, Ryan Christie, Liam Kelly, Lennon Miller, Josh McPake, Ben Gannon-Doak, Luke Graham, Kieron Bowie, Scott Bain, Nathan Patterson, Kristi Montgomery.

Suplentes de Suiza: Sascha Britschgi, Adrian Bajrami, Vincent Sierro, Joel Monteiro, Yvon Mvogo, Djibril Sow, Cedric Itten, Eray Coemert, Winsley Boteli, Michel Aebischer, Marvin Keller, Alvyn Sanches, Isaac Schmidt.

La previa de Escocia y Suiza: todo lo que hay que saber

Día: martes 29 de septiembre

martes 29 de septiembre Hora: 15:45 (hora de Argentina)

15:45 (hora de Argentina) Historial: 11 cruces — Escocia ganó 4, Suiza ganó 3 y empataron 4

11 cruces — Escocia ganó 4, Suiza ganó 3 y empataron 4 Último antecedente: 19/06/2024: Escocia 1-1 Suiza

19/06/2024: Escocia 1-1 Suiza Próximo partido de Escocia: vs. Macedonia del Norte, sábado 3 de octubre

vs. Macedonia del Norte, sábado 3 de octubre Próximo partido de Suiza: vs. Eslovenia, sábado 3 de octubre