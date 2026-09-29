Alineaciones de Escocia y Suiza por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Escocia vs. Suiza este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Escocia y Suiza
Escocia viene de empatar 0-0 con Eslovenia.
Suiza viene de ganarle 3-0 a Macedonia del Norte.
Las alineaciones de Escocia y Suiza
Escocia (3-4-1-2): Angus Gunn, Stephen Welsh, Scott McKenna, Jack Hendry, John McGinn, Andy Robertson, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Aaron Hickey, Oli McBurnie, Robbie Ure. DT: Sebastien Pocognoli.
Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Zachary Athekame, Johan Manzambi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Fabian Rieder. DT: Murat Yakin.
Suplentes de Escocia: Luis Binks, Josh Doig, Ryan Christie, Liam Kelly, Lennon Miller, Josh McPake, Ben Gannon-Doak, Luke Graham, Kieron Bowie, Scott Bain, Nathan Patterson, Kristi Montgomery.
Suplentes de Suiza: Sascha Britschgi, Adrian Bajrami, Vincent Sierro, Joel Monteiro, Yvon Mvogo, Djibril Sow, Cedric Itten, Eray Coemert, Winsley Boteli, Michel Aebischer, Marvin Keller, Alvyn Sanches, Isaac Schmidt.
La previa de Escocia y Suiza: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Historial: 11 cruces — Escocia ganó 4, Suiza ganó 3 y empataron 4
- Último antecedente: 19/06/2024: Escocia 1-1 Suiza
- Próximo partido de Escocia: vs. Macedonia del Norte, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Suiza: vs. Eslovenia, sábado 3 de octubre