Histórico: Thun gritó campeón por primera en Suiza a 127 años de su fundación y jugará la Champions League

Se acerca el final de la temporada en las principales ligas y Europa y, poco a poco, se conocen a los campeones de cada país. Este domingo hubo definición en la Superliga de Suiza y FC Thun consiguió su primera estrella en la máxima categoría de este territorio.

La derrota de St. Gallen como local a manos de Sion decretó al campeón de esta edición en el certamen suizo. La brecha de 11 puntos entre el líder y su escolta ya no puede desaparecer matemáticamente, por lo que Thun desató históricos festejos sin jugar.

De esta manera, y a pesar de haber sido derrotado en sus primeros dos duelos por el Grupo Campeonato, el elenco del cantón de Berna se consagró con tres fechas por delante en esta instancia, que ahora solo servirá para definir cupos a torneos internacionales.

Así, el club fundado en 1898 consiguió su primera estrella en la máxima categoría del fútbol suizo. Sus hinchas debieron esperar 127 años para poder salir a las calles y celebrar este logro. Habían sido ganadores en la Segunda División y dos veces subcampeones de la Copa de Suiza. Esta vez, hubo alegría completa.

FC Thun jugará la Champions League

La conquista de la Superliga de Suiza viene con premio extra. Es que Thun ya está confirmado como uno de los participantes de la Champions League 2026-27. Buscará su boleto a la Fase Liga en la Ruta de Campeones, dónde ya están clasificados otros equipos como Bodo Glimt, Dinamo Zagreb y Estrella Roja.

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De esta manera, será la segunda vez en la historia que Thun disputará el evento máximo de clubes en el viejo continente. La otra edición fue en 2005-2006, cuando afrontó la fase de grupos, siendo eliminado en esa ronda en una exigente zona con Arsenal, Ajax y Sparta Praga.

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