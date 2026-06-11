Quién es Patrik Schick: edad, perfil y dónde juega el delantero de República Checa en el Mundial 2026

El goleador de los eslavos es la gran figura del plantel que vuelve a los Mundiales tras dos décadas.

Con 30 años de edad, Patrik Schick es uno de los grandes goleadores del fútbol europeo y el líder indiscutido en el ataque de la Selección de la República Checa. Con una presencia física imponente y un instinto goleador letal, el delantero ha logrado consolidarse en el Bayer Leverkusen y será clave para los eslavos en la Copa del Mundo.

Quién es Patrik Schick: perfil, edad, dónde juega y vida personal del delantero de República Checa

Con 22 goles en la última temporada vistiendo la camiseta del Bayer Leverkusen, incluyendo 16 en la Bundesliga, Patrik Schick tiene un gran presente de cara al arco. Su 1,91m y la experiencia que le dan sus ya 30 años lo ven llegar al Mundial 2026 en un momento ideal.

Schick lleva varias temporadas como el delantero titular del Leverkusen. (Getty)

Inició su carrera profesional en el Sparta Praga de su ciudad natal, donde rápidamente llamó la atención de las grandes ligas. Dio el salto a la Serie A de Italia brillando en la Sampdoria y posteriormente fichando por la AS Roma.

Sin embargo, su verdadero potencial explotó en Alemania, primero en el RB Leipzig y luego consolidándose definitivamente como un goleador de clase mundial. Con la selección checa, es la gran estrella y el principal encargado de los goles, liderando a su país en Eurocopas y logrando el regreso del equipo al Mundial tras dos décadas.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Patrik Schick?

Nombre completo: Patrik Schick

Patrik Schick Fecha de nacimiento: 24 de enero de 1996

24 de enero de 1996 Edad actual: 30 años.

30 años. Lugar de nacimiento: Praga, República Checa.

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Nacido en Praga, República Checa, Schick es considerado un delantero centro de corte moderno. Desde un primer momento apuntó al fútbol como carrera, jugando en el equipo de la ciudad. Con los años, y el incremento en su porte físico, no solo es un especialista en el juego aéreo y un “tanque” para aguantar la pelota de espaldas, sino que es un jugador muy técnico y con una zurda notable.

El camino de Patrik Schick en la Selección de República Checa

Debut con la selección mayor: 26 de mayo de 2016.

26 de mayo de 2016. Partidos jugados: 53

53 Goles: 26

26 Eurocopa: 2 participaciones (2021 y 2024). 7 partidos, 6 goles.

2 participaciones (2021 y 2024). 7 partidos, 6 goles. Mundial 2026: integró la prelista de 55 jugadores y luego la convocatoria final.

Patrik Schick debutó en mayo de 2016 con la camiseta de República Checa, con apenas 20 años. En este tiempo, ha disputado 53 partidos y convertido 26 goles, siendo el tercer máximo goleador histórico del seleccionado eslavo, junto a Vladimir Smicer y únicamente por detrás de las leyendas Jan Koller (55) y Milan Baros (41).

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Patrik Schick, el delantero goleador de República Checa. (Getty)

Estadísticas y presente en Bayer Leverkusen

Club actual: Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen. Temporada 2025/2026 en la Bundesliga: 28 partidos, 23 titularidades, 1996 minutos y 16 goles.

28 partidos, 23 titularidades, 1996 minutos y 16 goles. Mejor temporada: 31 partidos y 21 goles (2024/25).

31 partidos y 21 goles (2024/25). Balance global en el club: 210 partidos, 103 goles y 16 asistencias desde su llegada. Campeón de Bundesliga (23/24), DFB Pokal (23/24) y Supercopa de Alemania (24/25).

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Cotización, contrato y trayectoria reciente de Patrik Schick

Cotización: 18 millones de euros.

18 millones de euros. Llegada a Bayer Leverkusen: 8 de septiembre de 2020.

8 de septiembre de 2020. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2030.

hasta el 30 de junio de 2030. Última renovación: 4 de agosto de 2025.

4 de agosto de 2025. Estatura: 1.91 m.

1.91 m. Perfil: zurdo.

Vida personal de Patrik Schick

Lejos de los terrenos de juego, Patrik mantiene un perfil bastante reservado y familiar. En julio de 2020, el delantero contrajo matrimonio con su novia de toda la vida, Hana Běhounková. Fruto de su relación, la pareja tiene dos hijos: su primogénita Victoria, nacida en octubre de 2020, y el pequeño Nicolas, nacido en 2021.

Patrik Schick y su mujer.

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Un dato muy curioso de su entorno familiar es que su hermana mayor, Kristýna Schicková, es una famosa modelo e influencer en la República Checa. De hecho, el porte del propio Patrik es tan destacado que, durante su adolescencia, llegó a considerar seriamente dedicarse al modelaje, pero finalmente optó por apostarlo todo al fútbol profesional.

Síntesis