Cómo ver en vivo y online Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este jueves 11 de junio, en la ciudad de Guadalajara, Corea del Sur y República Checa se encuentran frente a frente en el marco del segundo partido del Mundial 2026 que se desarrolla, en conjunto, entre Estados Unidos, Canadá y México. Un compromiso muy importante para las aspiraciones de ambos de acercarse a los 16avos de final.

Cabe destacar que el combinado asiático, un participante habitual de la Copa del Mundo, llega en buena forma a este debut debido a que se impuso en sus últimas dos presentaciones, ambas por duelos amistosos. El 30 de mayo doblegó, con suma autoridad, a Trinidad y Tobago, por 5-0. Luego, el 3 de junio, superó a El Salvador por 1-0.

República Checa, por su parte, acumula nada más ni nada menos que seis partidos sin conocer la derrota: 1-0 vs. San Marino (amistoso), 6-0 vs. Gibraltar (Eliminatorias), 2-2(4-3) vs. República de Irlanda (Eliminatorias), 2-2(3-1) vs. Dinamarca (Eliminatorias), 2-1 vs. Kosovo (amistoso) y 3-1 vs. Guatemala (amistoso).

Qué canal pasa Corea del Sur vs. República Checa

El partido entre Corea del Sur y República Checa, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports.

A qué hora se juega Corea del Sur vs. República Checa

Los seleccionados de Corea del Sur y República Checa se encontrarán frente a frente este jueves 11 de junio, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en Guadalajara.

Los árbitros de Corea del Sur vs. República Checa

Amin Mohamed (Egipto)

Mahmoud Abouelregal (Egipto)

Ahmed Hossam Taha (Egipto)

Juan Calderon (Egipto)

Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Mahmoud Ashour (Egipto)

Joe Dickerson (Estados Unidos)

Marco Di Bello (Italia)

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El fixture del Mundial

DATOS CLAVE

Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves 11 de junio.

A las 23:00 horas de Argentina transmiten TyC Sports y DSports el partido.

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