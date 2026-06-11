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Mundial 2026

Cómo ver en vivo y online Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todo lo que hay que saber para no perderse ningún detalle del encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Corea del Sur y República Checa debutan en el Mundial.
© GettyCorea del Sur y República Checa debutan en el Mundial.

Este jueves 11 de junio, en la ciudad de Guadalajara, Corea del Sur y República Checa se encuentran frente a frente en el marco del segundo partido del Mundial 2026 que se desarrolla, en conjunto, entre Estados Unidos, Canadá y México. Un compromiso muy importante para las aspiraciones de ambos de acercarse a los 16avos de final.

Cabe destacar que el combinado asiático, un participante habitual de la Copa del Mundo, llega en buena forma a este debut debido a que se impuso en sus últimas dos presentaciones, ambas por duelos amistosos. El 30 de mayo doblegó, con suma autoridad, a Trinidad y Tobago, por 5-0. Luego, el 3 de junio, superó a El Salvador por 1-0.

República Checa, por su parte, acumula nada más ni nada menos que seis partidos sin conocer la derrota: 1-0 vs. San Marino (amistoso), 6-0 vs. Gibraltar (Eliminatorias), 2-2(4-3) vs. República de Irlanda (Eliminatorias), 2-2(3-1) vs. Dinamarca (Eliminatorias), 2-1 vs. Kosovo (amistoso) y 3-1 vs. Guatemala (amistoso).

Qué canal pasa Corea del Sur vs. República Checa

El partido entre Corea del Sur y República Checa, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports.

A qué hora se juega Corea del Sur vs. República Checa

Los seleccionados de Corea del Sur y República Checa se encontrarán frente a frente este jueves 11 de junio, desde las 23:00 horas de la República Argentina, en Guadalajara.

Los árbitros de Corea del Sur vs. República Checa

  • Amin Mohamed (Egipto)
  • Mahmoud Abouelregal (Egipto)
  • Ahmed Hossam Taha (Egipto)
  • Juan Calderon (Egipto)
  • Juan Carlos Mora (Costa Rica)
  • Mahmoud Ashour (Egipto)
  • Joe Dickerson (Estados Unidos)
  • Marco Di Bello (Italia)

El fixture del Mundial

DATOS CLAVE

  • Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves 11 de junio.
  • A las 23:00 horas de Argentina transmiten TyC Sports y DSports el partido.
  • Guadalajara es la sede del segundo encuentro correspondiente al Mundial 2026.
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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