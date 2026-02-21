El representante de Prestianni evalúa una contrademanda en el caso Vinícius: “Todo lo que se dijo es falso”

Gastón Fernández, ex futbolista con paso por River, Racing y Estudiantes entre otros clubes y actual representante de Gianluca Prestianni, aseguró que todo lo que se dijo sobre las supuestas declaraciones del jugador presentadas a la UEFA en la investigación por supuestos comentarios racistas hacia Vinícius Júnior es falso.

“Todo lo publicado sobre lo que dijo Gianluca Prestianni en las investigaciones con la UEFA es falso. Nadie nos ha contactado oficialmente para informarnos sobre posibles sanciones relacionadas con el asunto. Tras el comunicado del Benfica, no queremos seguir con este asunto”, manifestó en diálogo con WinWin.

Y agregó: “Ya hemos dejado claro que lo ocurrido no fue como intentaron presentarlo, al menos como intentaron hacerlo en relación con Gianluca. A partir de ahora, lo que nos interesa es darle tranquilidad y calma al jugador”.

Gastón Fernández también deslizó que en caso de que Prestianni saliera favorecido por la investigación de UEFA, es decir en caso de probar que no hizo comentarios racistas a Vinícius o que no pueda determinarse si los hizo, no descartan la posibilidad de iniciar una contrademanda. “Cuando todo termine, pensaremos detenidamente cuál es la mejor decisión a tomar”, finalizó.

El cruce entre Prestianni y Vinícius.

Las declaraciones que desmintió Gastón Fernández

Las falsas declaraciones a las que hizo referencia Gastón Fernández fueron las que se publicaron atribuyéndose a Gianluca Prestianni como parte de la investigación de UEFA. Había trascendido que el jugador de Benfica afirmó que en ningún momento le dijo ‘mono’ a Vinícius, sino que le dijo ‘maricón’. El representante negó rotundamente esa presentación.

Los tres elementos de prueba que presentó Real Madrid contra Prestianni en el Caso Vinícius

Más allá que durante la activación del protocolo anti racismo en pleno partido no se pudieron constatar los dichos del futbolista argentino hacia el brasileño, UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina para esclarecer el caso y desde la Casa Blanca se comunicó de manera oficial este jueves que ya se hizo el aporte de las pruebas pertinentes para demostrar que su jugador dijo la verdad.

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

Data clave

