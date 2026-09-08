Tras revelarse los 30 nominados, la IA predijo quién ganará el Balón de Oro 2026 y en qué puesto quedará Messi

Este martes 8 de septiembre, a poco menos de dos meses para la ceremonia en París, se dieron a conocer los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2026 por lo hecho durante la última temporada.
Más allá de cualquier competición a nivel clubes, la presencia del Mundial en el cierre del año deportivo condiciona cualquier tipo de posibilidad de ganar el trofeo individual este año. De hecho, de los 30 contendientes, seis de ellos son españoles.
De parte de los representantes argentinos, solo Lionel Messi y Lautaro Martínez aparecen entre los nominados.
En este contexto, en BOLAVIP recurrimos a la inteligencia artificial para calmar las ansiedades y conocer al ganador del Balón de Oro antes de la entrega del mismo, que será el próximo 26 de octubre. Sin muchos rodeos, Gemini dio como ganador a Rodri Hernández, quien ya ganó el BdO del Mundial 2026.
La justificación de la IA para darle el trofeo individual a Rodri fue concreta: “En años de Mundial, el torneo internacional eclipsa casi todo lo demás. Rodri no solo fue el líder táctico y espiritual de la Selección de España que levantó la Copa del Mundo, sino que fue reconocido oficialmente como el Mejor Jugador del Torneo. Sumado a su transferencia al Barcelona y su estatus indiscutible como el mejor mediocampista del mundo, tiene los méritos perfectos para superar los increíbles registros goleadores de Kane y Mbappé”.
Rodri exhibe su Balón de Oro obtenido en 2024 (Getty)
En el podio sumó a los ya mencionados delanteros, para que terminen conformando el top 5 Lamine Yamal y Leo Messi. Para Lautaro habrá top 10, detrás de Ferrán Torres, Jude Bellingham, Vinícius Jr y Erling Haaland.
El top 30 del Balón de Oro 2026 según la IA
- Rodri (España / Manchester City – Barcelona)
- Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)
- Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)
- Lamine Yamal (España / Barcelona)
- Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)
- Ferran Torres (España / Barcelona – PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra / Real Madrid)
- Vinícius Jr (Brasil / Real Madrid)
- Erling Haaland (Noruega / Manchester City)
- Lautaro Martínez (Argentina / Inter de Milán)
- Fabián Ruiz (España / PSG)
- Declan Rice (Inglaterra / Arsenal)
- William Saliba (Francia / Arsenal)
- Marc Cucurella (España / Chelsea – Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España / Barcelona)
- Ousmane Dembelé (Francia / PSG)
- Luis Díaz (Colombia / Bayern Múnich)
- Marquinhos (Brasil / PSG)
- Achraf Hakimi (Marruecos / PSG)
- Dayot Upamecano (Francia / Bayern Múnich)
- Gabriel Magalhães (Brasil / Arsenal)
- Michael Olise (Francia / Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)
- Bruno Fernandes (Portugal / Manchester United)
- Vitinha (Portugal / PSG)
- João Neves (Portugal / PSG)
- Nuno Mendes (Portugal / PSG)
- Sadio Mané (Senegal / Al-Nassr)
- William Pacho (Ecuador / PSG)
- Julián Quiñones (México / Al-Qadsiah)
Los nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
- William Pacho (Ecuador/PSG)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)
Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026
Esta edición de la entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad será en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del galardón.