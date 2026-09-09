Comenzó la renovación en Brasil: la particular primera lista de Ancelotti tras el golpe en el Mundial 2026

La Selección de Brasil culminó una participación en el Mundial 2026 de manera decepcionante. Con figuras de peso en el equipo como Vinicius Júnior, Gabriel, Alisson y Raphinha, pese a que se lesionó en plena contienda, el combinado dirigido por Carlo Ancelotti cayó en octavos de final frente a Noruega, por lo que se despidió anticipadamente del certamen.
De cara al futuro, ya que el entrenador italiano fue renovado hasta el Mundial 2030, este miércoles se dieron a conocer los primeros 26 convocados de la Canarinha para el nuevo proceso de selecciones. En este caso, para afrontar tres amistosos de la extensa fecha FIFA que se jugará desde el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre.
Brasil disputará tres amistosos en ese lapso de dos semanas: dos ante Australia, en Townsville y Brisbane, el 25 y 29 de septiembre respectivamente, y un histórico partido ante India en Calcuta el 3 de octubre.
Para esta convocatoria, Ancelotti eligió llamar a muchos jóvenes del Brasileirao como los tres arqueros (Hugo Souza, Pedro Morisco y Otávio), además de otras joyas como Arthur Dias, Gabriel Bontempo, Matheuzinho y Breno Bidon. A esta lista se sumaron otros jugadores juveniles que ya se encuentran en Europa, como Jair Cunha, Vitor Reis, Mauro Jr., Estevao, Rayan y Endrick.
De todas formas, Carletto dejó una columna vertebral de experiencia para que se entrelacen con los juveniles citados. Así lo explicó en conferencia de prensa: “Escogí a Marquinhos, Gabriel, Bruno, Vini y Raphinha para ayudar en este cambio de ciclo. Son jugadores importantes para el futuro. Estamos seguros que por compromiso, seriedad, calidad y profesionalidad van a ayudar a los jóvenes a mejorar y ser preparado para los próximos torneo”.
Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil.
Luego, añadió: “Eso no quiere decir que otros jugadores no van a estar. Como he dicho, priorizamos a los jóvenes en estos amistosos para conocer la calidad y tener informaciones más completas del panorama mundial. Pero esto puede ser que cuando llegue el torneo, que jugadores que no estén en esta lista sí puedan estar en la lista final de esos torneos”.
La lista de convocados de Brasil para la fecha FIFA
- Arqueros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Curitiba), Otávio (Cruzeiro).
- Defensores: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zénit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Jr. (PSV), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).
- Meio Campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos).
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), Vinícius Jr (Real Madrid).
26 CONVOCADOS! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) September 9, 2026
A Seleção está pronta para novos desafios: dois jogos contra a Austrália e o primeiro confronto da história contra a Índia.
25/09 | Austrália
29/09 | Austrália
03/10 | Índia
ISSO É BRASIL! 🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/Yht5SuOHjr
Cómo será el plan de trabajo de Ancelotti para el Mundial 2030
Lo primero para Brasil será enfocarse en los partidos amistosos de las próximas fechas FIFA, en septiembre y noviembre. Estos duelos serán importantes para evaluar rendimientos y analizar posibles incorporaciones a la Selección Mayor de Brasil.
Con la idea de poder armar un equipo sólido para el 2027, lo siguiente será poner el foco en las Eliminatorias CONMEBOL, ya para el Mundial 2030. En el medio, en 2028, Brasil intentará volver a ser competitivo en la Copa América.
Además, Ancelotti prometió que habrá mayor sinergia de trabajo con las selecciones juveniles, incluyendo el próximo Mundial Sub 17 y el proceso para los Juegos Olímpicos de 2028.
En síntesis
- Carlo Ancelotti: renovó como DT de Brasil hasta 2030 tras caer ante Noruega.
- Tres amistosos: Brasil jugará dos contra Australia en septiembre y uno ante India en octubre.
- 26 convocados: destacan jóvenes como Endrick y Estêvão junto a veteranos como Vinícius Jr.